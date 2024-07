Monaco buddista medita e prega ogni volta che "elimina" un nemico su Super Mario

Il celebre gioco Super Mario Bros., creato da Shigeru Miyamoto, non può essere certamente considerato un "videogioco violento". Tuttavia, un monaco buddista giapponese di nome Yoshimichi Ishida ha deciso di affrontare il gioco in un modo decisamente diverso dal solito.

Ishida, oltre a essere un monaco, è anche un personaggio popolare nel mondo dell'intrattenimento in Giappone, decidendo di affrontare una nuova sfida: completare Super Mario Bros. cercando di non uccidere alcun nemico, seguendo le sue convinzioni pacifiste. Il monaco gioca evitando di interagire con i nemici o, quando ciò risulta inevitabile e un nemico viene eliminato, recita un sutra, per l'anima perduta.

Nonostante la natura sfidante del gioco originale NES, Ishida ha trovato un modo per giocare rispettando la vita dei nemici digitali. Esegue salti calcolati sopra i nemici senza nuocere, e si permette di colpire i Koopa Troopa solo una volta, poiché ciò non li uccide definitivamente ma li fa ritirare solo nei loro gusci.

La responsabilità per le morti dei nemici viene assunta solo se causata direttamente dalle azioni del giocatore. Morti indirette, come quelle causate dal design dei livelli dove, per esempio, un nemico può cadere da una piattaforma, non vengono considerate responsabilità di Ishida.

Non è la prima volta che youtuber o twitcher provano a superare i videogiochi senza uccidere nessuno, ma questa è una delle prime volte in cui vediamo un monaco giocare in maniera pacifista a un titolo come Super Mario Bros.

Inutile dire che ciò rende inevitabilmente il gioco ancora più complicato e difficile di quanto già non lo sia nei livelli più ardui. Se volete provare a fare lo stesso con Super Mario Bros. Wonder, sappiate che è disponibile su Amazon.