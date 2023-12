Monopoly Go: come ottenere dadi gratis

Uno dei più grandi successi degli ultimi anni in termini di videogiochi per smartphone è senza dubbio Monopoly Go di Scopely, la stessa azienda dietro diversi dei videogiochi per smartphone di maggior successo degli ultimi anni come Stumble Guys.

Le motivazioni dietro l’incredibile successo di questo titolo sono molto facili da percepire: parliamo di un videogioco per cellulare molto semplice da utilizzare, che utilizza le meccaniche classiche del monopoli e le trasforma secondo gli stilemi dei classici giochi per cellulare, introducendo mini giochi, sistemi di gamificazione dei contenuti e valute interne per trasformare un videogioco gratuito in un’opera remunerativa.

Come funziona Monopoly Go?

Come nel normale Monopoli, in Go il movimento della pedina è gestito attraverso il lancio di dadi (chiamati anche tiri) mentre l’acquisto di edifici è determinato dai soldi.

Queste due risorse sono considerate come valute digitali interne e sono acquistabili per soldi reali sul negozio interno del videogioco.





Attraverso i movimenti sul tabellone il giocatore ha la possibilità di guadagnare sempre più soldi, sfruttando a proprio vantaggio i minigiochi proposti dalle varie stazioni o dalle caselle imprevisti/probabilità.

Tra le due risorse quella di certo più importante è rappresentata dai dadi; senza di questi muoversi è impossibile! Fortunatamente ogni ora il gioco ricarica automaticamente sul profilo del giocatore un set di 5 dadi, permettendo 5 lanci (o nessuno, in base al moltiplicatore che si sceglie di utilizzare) fino a una capienza massima di 30 tiri; quest’ultima è aumentabile salendo di livello.

Ci sono alcuni accorgimenti che si possono utilizzare per guadagnare un grande numero di dadi in breve tempo.

Monopoly Go: come avere dadi gratis





Vediamo insieme tutta una lista di cose che si possono fare per ottenere gratuitamente un certo numero di dadi.

Collegando Monopoly Go al proprio profilo Facebook è possibile guadagnare immediatamente 25 dadi

al proprio è possibile guadagnare immediatamente Invitando una persona a giocare a Monopoly Go attraverso la scheda amici è possibile ottenere dadi a ripetizione; invitandoli dai propri contatti della rubrica è possibile guadagnare 30 dadi per contatto, mentre scegliendoli dalla propria lista amici di Facebook è possibile guadagnare 25 dadi per contatto.

attraverso la scheda è possibile ottenere dadi a ripetizione; invitandoli dai propri contatti della rubrica è possibile guadagnare per contatto, mentre scegliendoli dalla propria lista amici di Facebook è possibile guadagnare per contatto. Sempre attraverso la scheda amici è possibile creare un link d’invito personalizzato da esportare attraverso applicazioni come WhatsApp, Telegram, TikTok e così via; in questo caso si ottengono

20 dadi per il primo invito accettato 60 dadi per il secondo invito accettato 100 dadi per il terzo invito accettato 150 dadi una volta che viene accettato il decimo invito

da esportare attraverso applicazioni come e così via; in questo caso si ottengono Si ottengono 50 dadi ogni volta che si portano al livello massimo tutti gli edifici di un tabellone (oltre che un numero variabile di soldi)

ogni volta che si portano al livello massimo tutti gli edifici di un tabellone (oltre che un numero variabile di soldi) Si ottiene 1 dado ogni volta che ci si ferma su una casella scudo

ogni volta che ci si ferma su una casella scudo Si ottiene un numero variabile di dadi ogni volta che si esce di prigione ottenendo al lancio 2 numeri uguali

ogni volta che si esce di prigione ottenendo al lancio 2 numeri uguali Si ottiene un numero variabile di dadi aumentando il livello del patrimonio netto (quest’ultimo migliorando il livello degli edifici dei singoli tabelloni)

aumentando il livello del patrimonio netto (quest’ultimo migliorando il livello degli edifici dei singoli tabelloni) Completando tutti gli album con i rispettivi adesivi è possibile ottenere un elevatissimo numero di dadi (parliamo di decine di migliaia di dadi); per completare gli album è necessario scambiare le carte con i propri amici

con i rispettivi adesivi è possibile ottenere un elevatissimo numero di dadi (parliamo di decine di migliaia di dadi); per completare gli album è necessario È possibile raccogliere dadi attraverso la voce chicche quotidiane, quest’ultima presente nel menù principale del gioco. In questo caso parliamo di premi ottenibili effettuando il login per un dato numero di giorni consecutivi

Giorno 1: 20 dadi Giorno 3 : 25 dadi Giorno 5 : 30 dadi Giorno 6 : 40 dadi Giorno 7 : 50 dadi

attraverso la voce quest’ultima presente nel menù principale del gioco. In questo caso parliamo di premi ottenibili effettuando il login per un dato numero di giorni consecutivi Ogni 8 ore all’interno del negozio di Monopoly Go vengono offerti dei dadi gratuiti

all’interno del negozio di Monopoly Go vengono offerti dei In base all’evento speciale presente in quel momento è possibile ottenere un numero variabile di dadi.

Monopoly Go: come guadagnare ancora più dadi

Quelli sopracitati non sono gli unici modi per guadagnare dadi in Monopoly Go, sebbene siano di certo le pratiche più sicure da plurimi punti di vista.

Partecipando ai tornei e agli eventi, ad esempio, è possibile ottenere dadi extra in maniera molto semplice, anche se in questo caso bisogna semplicemente giocare con costanza per poter appunto beccare il momento giusto.

Consiglio spassionato: in molti consigliano di guadagnare dadi infiniti attraverso l’invio di inviti a tutta una serie di profili falsi rintracciabili su Telegram o su altri social network; attenzione che questo metodo non è più utilizzabile poiché Scopely ha patchato il gioco per rendere la pratica impossibile.

L’alternativa che rimane è l’utilizzo dei codici che, ciclicamente, Scopely pubblica sui social network come Discord o Twitter.