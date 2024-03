Monopoly Go: come ottenere gli adesivi oro facilmente

Una delle motivazioni che si nasconde dietro il grande successo di Monopoly Go, il videogioco di Scopely che reinterpreta l’arcinoto gioco da tavolo all’interno dello schermo di un tablet o di uno smartphone, è da riscontrarsi nella grande quantità di rinforzi positivi che vengono dati al giocatore. Premi, collezionabili, oggettini, ricompense: tutto questo aiuta il coinvolgimento del giocatore facendolo giocare ancora. Tra questi ci sono anche degli adesivi che rappresentano forse il collezionabile più comune all’interno dell’esperienza; proprio per questo motivo oggi andiamo a vedere come ottenere gli adesivi oro (o adesivi dorati) in Monopoly Go, ovvero il grado più raro di adesivi presenti all’interno del gioco

Solitamente gli adesivi si ottengono completando alcune delle piccole quest secondarie o giornaliere che Scopely ha integrato all’interno del gioco ma ci sono diverse cose da sapere. Vediamole insieme.

Come si ottengono gli adesivi oro in Monopoly Go?

In Monopoly Go gli adesivi dorati si ottengono esattamente come gli adesivi normali, ovvero vanno trovati in appositi pacchetti di carte.

Le metodologie che si possono impiegare per trovare i pacchetti di carte in questione sono diverse e si intrecciano con diverse tipologie di meccaniche presenti all’interno dell’esperienza di gioco.

Purtroppo non esiste una tecnica per ottenere al 100% gli adesivi dorati all’interno di Monopoly Go, bensì esistono tante pratiche che se applicate con frequenza permette di rendere l’ottenimento dei pacchetti più semplice.

Monopoly Go: ottenere gli adesivi attraverso le vincite rapide

La maniera più comune e anche semplice per ottenere i pacchetti di carte dentro cui trovare gli adesivi dorati è rappresentata dalle vincite rapide, ovvero tutta quella serie di quest secondarie e missioncine che nel gioco permettono al giocatore di ottenere premi in risorse o denaro.

Le vincite rapide vengono aggiornate ogni singolo giorno e vengono modificate dal sistema, è importante cercare di completarne quante più possibile per ottenere quanti più pacchetti possibili.

Accedere alle vincite rapide è molto semplice: basta cliccare sul pulsante corrispondente nella parte bassa dello schermo.

Monopoly Go: guadagnare adesivi attraverso gli eventi

Il gioco di Scopely ciclicamente viene riempito con eventi e occasioni speciali a cui partecipare. Questi rappresentano occasioni perfette per guadagnare nuovi adesivi dorati.

In termini “operativi” i tornei e gli eventi non presentano particolari differenze rispetto alle normali vincite rapide; parliamo semplicemente di ottenere ulteriori ricompense attraverso il normale gioco.

Monopoly Go: partecipare al golden blitz per scambiare le carte

Le carte non solo si possono vincere ma si possono anche scambiare con gli altri giocatori. Questo si può fare durante i “golden blitz”, ovvero degli eventi ad hoc che accadono cinque volte durante il corso della giornata e che permettono ai giocatori di scambiare con 2 specifici stickers.

Gli eventi Golden Blitz sono sempre molto più comuni durante le ultime settimane di vita di un album di stickers, motivo per cui la maggioranza di questi eventi accadono durante la seconda metà del mese.