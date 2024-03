Monopoly Go: consigli e suggerimenti

Monopoly GO è una versione digitale e rivisitata dell’arcinoto (e intramontabile) gioco da tavolo; seguendo parte delle regole e utilizzando parte delle meccaniche, il titolo sviluppato da Scopely porta il divertimento del lanciare dadi a un livello ulteriore, integrando nel mezzo meccaniche social, minigiochi di vario genere, tantissimi oggetti collezionabili e tanto altro ancora.

L’obbiettivo finale è molto semplice: riscuotere dagli affari in rivali denaro al fine di costruire un impero sempre più grande e scalare, quindi, una classifica di dimensioni mondiali. Un obbiettivo tanto ambizioso non è facile da raggiungere, motivo per cui con questo articolo andiamo a scoprire tutti i consigli e suggerimenti per giocare a Monopoly Go come i primi della classe!

Mai dire di no agli scudi

Quando si comincia a giocare a Monopoly Go diventa davvero facile sottovalutare l’importanza degli scudi. Questi rappresentano la prima linea di difesa contro gli attacchi degli avversari e sono importantissimi da accumulare perché in questa maniera permettono al giocatore di gestire bene sul lungo periodo gli attacchi degli avversari.

Una volta che un giocatore esaurisce gli scudi smette di avere protezione per gli edifici che ha costruito con il suo sudore; una volta che un edificio (o landmark) viene danneggiato, il giocatore non sarà più in grado di completare il tabellone a meno di non spendere una bella cifra in denaro per effettuare la riparazione. Proprio per questo motivo raccogliere abitualmente gli scudi durante le partite è importantissimo.

A questo va aggiunto un ulteriore dettaglio: se si è raccolto il massimo numero di scudi, tutti quelli raccolti in più si trasformano in tiri di dado!

Di auto lancio non si deve abbondare!

In Monopoly Go c’è una meccanica chiamata auto lancio, o auto roll, che può essere utile ai giocatori che hanno fretta. Questa, infatti, permette al giocatore di completare più rapidamente i tabelloni non dovendo ogni singola volta lanciare i dadi.

Per utilizzare questa funzione i giocatori devono semplicemente tenere premuto il tasto GO invece di premerlo ripetutamente; in questa maniera viene automatizzato il processo di lancio, facendo risparmiare tempo e progredendo con minore interazione da parte del giocatore.

Tirare in automatico però implica il finirsi rapidamente tutti quanti i dadi, cosa che è tutto fuorché auspicabile se si hanno risorse limitate. Meglio non abbondare per evitare di ritrovarsi con brutte sorprese per le mani. In tal senso il glitch della modalità aereo su Monopoly Go può essere molto utile da impiegare a proprio vantaggio.

Dare priorità alle giuste cose

Monopoly GO offre tantissime opportunità ai giocatori per rimpinguare rapidamente le casse del comune, completare i tabelloni e gli album.

Questo perché, esattamente come tanti altri videogiochi per smartphone, non mancano le attività che offrono ricompense giornaliere! Questo significa che la maniera migliore per ottenere tante risorse all’interno del gioco è quello di completare ciclicamente le missione secondarie offerte.

Tra le altre cose è molto importante sapere che attraverso il completamento delle vittorie rapide è possibile riempire più rapidamente gli album da riempire con gli adesivi; per questo vi lasciamo alla guida apposita che abbiamo scritto.

Partecipare sempre a eventi e tornei

Pochi sono i giorni che separano i giocatori di Monopoly Go da un evento all’altro; questi sono molto interessanti da fare perché permettono di accedere a ricompense esclusive e, in generale, molto ricche: centinaia di tiri di dado, montagne di dollari, sticker speciali, etc etc.

I tornei sono di fondamentale importanza per chi vuole completare rapidamente tutti quanti i tabelloni di cui è composto il gioco, vanno solo imparati a conoscere!

Attenzione a un piccolo dettaglio, però: gli eventi sono a tempo limitato, motivo per cui bisogna effettuare il login nel gioco ogni giorno per scoprire cosa c’è in palio e quali sono le richieste da soddisfare!