Monopoly Go: Golden Blitz Marzo 2024

Se giocate a Monopoly Go probabilmente conoscete bene i Golden Blitz, ovvero gli eventi attraverso cui è possibile scambiarsi gli adesivi per completare i rispettivi album.

Ci sono diversi GB ogni mese con tanto di eventi esclusivamente legati a ricorrenze e anniversari; queste offrono ricompense esclusive per chiunque fosse riuscito a completare tutti gli album in questione durante specifici periodi di tempo.

Solitamente Scopely mette in piedi un Golden Blitz ogni due settimane, una cifra tale da permettere ai giocatori di avere sempre qualcosa di nuovo con cui divertirsi e abbastanza risorse per poter completare di volta in volta i vari album di sticker. Alle volte il GB dura anche più di due settimane, sulla base dell’importanza dell’evento.

Vediamo insieme quanti più dettagli possibili sull’argomento.

Monopoly Go: tutti i Golden Blitz

Al momento queste sono le date e gli orari degli ultimi tre importanti Golden Blitz che sono avvenuti all’interno di Monopoly Go.

28 febbraio, 08:00 PT alle 23:00 PT

Dal 15 febbraio alle 20:00 PT al 16 febbraio alle 14:00 PT

30 gennaio, 08:00 PT

Da questo incompleto ma breve storico è possibile capire che i Golden Blitz avvengono un paio di volte massimo al mese, che vengono realizzati ogni circa due settimane e che hanno una durata stimata intorno alle 14/15/16 ore.

Quelli che abbiamo citato finora sono semplicemente gli "eventi main" che vengono realizzati sul gioco; Scopely mette in piedi anche diversi flash golden blitz, specie durante i momenti finali di disponibilità degli album di adesivi; questo momento solitamente corrisponde alla seconda metà del mese.

In questa maniera si permette a sempre più giocatori di partecipare agli eventi e di divertirsi.

Monopoly Go: cosa accade durante un Golden Blitz?

Arriviamo quindi alla ciccia: cosa succede durante il corso di un Golden Blitz?

Questi eventi permettono ai giocatori di scambiare fino a 2 specifici adesivi dorati. In questa maniera ogni giocatore può scambiare od ottenere fino a un massimo di cinque adesivi d'oro per singolo eventi e questi scambi non vengono influenzati dal limite giornaliero di adesivi.

La maniera migliore per ottimizzare quello che è possibile fare durante un Golden Blitz è sfruttare a proprio vantaggio un potenziamento sticker boom, quest’ultimo spesso dato come premio ai vari minigiochi che inframezzano il gameplay della proposta. I minigiochi, ad esempio, sono la caccia al tesoro o gli eventi partner cooperativi che ciclicamente fanno capolino durante le stagioni di Monopoly Go.

Monopoly Go: Golden Blitz Marzo 2024

Al momento di scrittura di questo articolo ancora non c’è una data precisa per il Golden Blitz di Marzo 2024 anche se è legittimo pensare che Scopely seguirà le tempistiche proposte per gli eventi precedenti. Questo significa che il Golden Blitz avverrà probabilmente tra il 14 Marzo e il 16 Marzo!