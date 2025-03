Monster Hunter Wild: l'attrice di Gemma parla delle criticità del gioco

Navigare nei menu di Monster Hunter Wilds può risultare un'esperienza disorientante persino per chi dà voce ai suoi personaggi. Kristen McGuire, doppiatrice inglese della celebre fabbra Gemma, si è rivolta alla community di Reddit per confessare le sue difficoltà con l'interfaccia del gioco. Come molti nuovi giocatori, McGuire si è trovata spaesata davanti a simboli criptici e abbreviazioni incomprensibili, rivelando un aspetto della serie che persino i veterani considerano problematico: l'intricato sistema di menu che rappresenta una vera e propria barriera d'ingresso per i neofiti.

"Questo è il primo gioco di Monster Hunter che ho mai provato e mi sento terribilmente impreparata", ha scritto McGuire nel subreddit di MH Wilds. "Avete consigli per una principiante come me?". La risposta della community è stata calorosa e solidale, dimostrando quanto il fandom della serie sia accogliente nonostante la complessità del gioco.

Tra le varie risposte, emergono chiaramente le difficoltà dell'attrice con l'interfaccia. Quando un giocatore le ha suggerito di "abituarsi al grinding", McGuire ha risposto: "In realtà mi piace il grinding, quindi non mi disturba. È il menu generale che trovo piuttosto confuso". Una considerazione che risuona con molti altri giocatori alle prime armi con la serie.

Un problema condiviso da veterani e neofiti

I veterani della serie hanno confermato che non si tratta di un problema esclusivo dei nuovi giocatori. La stessa McGuire ha descritto perfettamente la sensazione in un altro commento: "Il menu è come guardare qualcosa scritto in una lingua straniera". Una metafora calzante che descrive l'esperienza di molti, incluso chi scrive l'articolo originale, che ha ammesso di aver imparato nuove funzionalità proprio leggendo i commenti alla discussione dell'attrice.

Ciò che emerge da questa vicenda è un curioso paradosso: Monster Hunter è una serie amatissima nonostante, e non grazie, alla sua interfaccia. I nuovi giocatori come Kristen McGuire e molti altri stanno scoprendo che parte dell'esperienza Monster Hunter consiste proprio nel decifrare questi sistemi oscuri, quasi come fosse un gioco dentro il gioco.