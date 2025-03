Monster Hunter Wilds: arriva la mod per cavalcare... il Trenino Thomas

L'evoluzione dei videogiochi è sempre accompagnata da quella, parallela e spesso esilarante, della comunità di modder. Monster Hunter Wilds, il celebre action RPG di Capcom, non è sfuggito a questa regola non scritta che vede protagonista un personaggio tanto improbabile quanto onnipresente nel panorama delle modifiche amatoriali: il Trenino Thomas. A neanche un mese dal rilascio del gioco, la celebre locomotiva blu ha fatto il suo ingresso trionfale nella savana digitale di Wilds, portando con sé un carico di assurdità e nostalgia che caratterizza da anni la cultura videoludica underground.

La prima mod dedicata a Thomas per Monster Hunter Wilds è opera del modder GrizzlyAdams77 e, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, non trasforma uno dei temibili mostri del gioco nel sorridente treno. La creazione, dall'esplicito titolo "Thomas the Tank Engine Seikret", sostituisce invece il fedele Seikret, la cavalcatura predefinita del giocatore, con l'iconico personaggio dei racconti per bambini.

Cavalcare Thomas attraverso le vaste pianure di Monster Hunter Wilds genera un contrasto visivo surreale e decisamente comico. Nei video dimostrativi, si può osservare la locomotiva eseguire impennate acrobatiche mentre trasporta il cacciatore e i suoi compagni, con Alma (la compagna NPC) che sembra accettare con straordinaria nonchalance il fatto di doversi improvvisamente spostare a bordo di un treno parlante.

Una tradizione consolidata nel mondo del modding

L'arrivo del Trenino Thomas in Monster Hunter Wilds non rappresenta certo una novità assoluta nell'ecosistema delle modifiche per videogiochi. La celebre locomotiva ha infatti una lunga storia di "invasioni" in titoli che spaziano da The Elder Scrolls: Skyrim a Resident Evil, diventando quasi una sorta di rito di passaggio per qualsiasi gioco che supporti le modifiche create dagli utenti.

Nel caso specifico della serie Monster Hunter, esistono già precedenti illustri. Il modder UberGrainy aveva già portato Thomas sia in Monster Hunter: Rise, sostituendo i Palamute (i compagni canini), sia in Monster Hunter: World, dove addirittura prendeva il posto del temibile drago Nergigante. Queste creazioni hanno contribuito a consolidare una tradizione che, a quanto pare, continuerà anche nell'ultima iterazione della serie.

Se la prima mod del Trenino Thomas rappresenta solo l'inizio, il futuro potrebbe riservare creazioni ancora più stravaganti. Gli appassionati già speculano sulla possibilità di vedere Thomas assumere il ruolo di un mostro completo, magari trasformando l'Arkveld - una delle creature più imponenti del gioco - in una versione potenziata e minacciosa della locomotiva.

D'altronde, la comunità dei modder ha già dimostrato la propria creatività con creazioni come "Natarkveld", una combinazione inquietante di due mostri del gioco che offre già sfide alternative ai giocatori in cerca di nuove esperienze. La scelta di sostituire la cavalcatura anziché un mostro rappresenta probabilmente solo il primo passo di un percorso che potrebbe portare a modifiche sempre più elaborate.