Monster Hunter Wilds: i problemi più grossi stanno per essere risolti, ecco quando

Dieci milioni di copie vendute in un solo mese rappresentano molto più di un semplice dato commerciale per Monster Hunter Wilds. Questo impressionante traguardo segna l'inizio di una nuova fase di sviluppo per il titolo Capcom, che si prepara a un futuro ricco di aggiornamenti, miglioramenti e contenuti aggiuntivi. A tal proposito, il director Yuya Tokuda ha recentemente condiviso una lettera aperta alla community, delineando un ambizioso piano di evoluzione per l'action RPG che va ben oltre il primo Title Update previsto nei prossimi giorni. Una roadmap che promette di rispondere alle principali criticità sollevate dai giocatori, introducendo al contempo nuove funzionalità per mantenere viva l'esperienza di gioco.

La gestione dell'interfaccia utente è stata fin dal lancio uno degli aspetti più criticati di Monster Hunter Wilds. Tokuda ha riconosciuto questa problematica, impegnandosi a migliorare radicalmente l'esperienza UI/UX nelle prossime versioni. "Renderemo più facile l'accesso alle informazioni necessarie attraverso miglioramenti dell'interfaccia utente nei futuri aggiornamenti", ha dichiarato il director. Il team si concentrerà in particolare sulla semplificazione di operazioni quotidiane come il rifornimento degli oggetti, la consultazione delle informazioni sulle abilità, la partecipazione alle missioni multiplayer e l'utilizzo del Seikret, oltre a ottimizzare il comportamento della telecamera durante le cacce.

I problemi di stabilità, particolarmente evidenti nella versione Steam del gioco, rappresentano un'altra area di intervento prioritaria. Capcom ha definito questo processo di ottimizzazione come "continuo", annunciando per il Title Update 1 alcune soluzioni specifiche per ridurre l'utilizzo della VRAM e un aggiornamento alla versione DirectStorage del gioco. In cantiere ci sono anche modifiche all'equilibrio del ciclo di gioco, inclusa l'economia interna, sebbene Tokuda abbia precisato che questi aspetti sono ancora nelle fasi iniziali di sviluppo.

Bilanciamento delle armi e nuove funzionalità

Il sistema di combattimento subirà modifiche graduali con ogni aggiornamento in arrivo. Il martello, in particolare, riceverà alcuni "aggiustamenti verso l'alto" tra fine maggio e il secondo Title Update. In direzione opposta, invece, il Mantello Corrotto verrà depotenziato nel primo aggiornamento, essendo stato ritenuto "eccessivamente calibrato" al lancio e capace di accumulare più danni del previsto. Per compensare, tutti gli altri mantelli riceveranno miglioramenti per mantenere l'equilibrio del gameplay.

Per i cacciatori più esteticamente esigenti, Capcom introdurrà a fine maggio la possibilità di visualizzare in anteprima la vita endemica catturata, mentre in un aggiornamento futuro arriveranno le armi stratificate (layered weapons). Questi dettagli, apparentemente minori, rappresentano un'importante testimonianza dell'attenzione che il team di sviluppo sta dedicando al feedback della community.

Il futuro di Monster Hunter Wilds si preannuncia particolarmente intrigante anche sul fronte delle collaborazioni. Tokuda ha infatti rivelato che a fine maggio verrà lanciata una collaborazione con un'altra serie Capcom, senza specificare quale. Considerando il vasto portafoglio di proprietà intellettuali dello studio – da Resident Evil a Street Fighter, passando per Dragon's Dogma e molti altri – le possibilità sono numerose e stuzzicano la curiosità dei fan.

Questi aggiornamenti rappresentano solo la prima fase di un piano a lungo termine per Monster Hunter Wilds. L'impegno di Capcom nel supportare il gioco con contenuti regolari testimonia la volontà di trasformare questo titolo in un ecosistema in continua evoluzione, capace di mantenere alta l'attenzione dei giocatori ben oltre il periodo di lancio. Una strategia che ha già dimostrato la sua efficacia con i precedenti capitoli della serie e che promette di portare l'esperienza di caccia a nuovi livelli di profondità e coinvolgimento nei mesi a venire.