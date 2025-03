Monster Hunter Wilds: arriva la nuova patch, ma non risolve tutto quello che speri

La serie Monster Hunter di Capcom continua a battere record su record, ma non tutto procede senza intoppi nel recente Monster Hunter Wilds. Nonostante abbia raggiunto la straordinaria cifra di 8 milioni di copie vendute in soli tre giorni, diventando il titolo Capcom più rapidamente venduto di sempre, il gioco sta affrontando diverse problematiche tecniche che hanno spinto gli sviluppatori a rilasciare la hotfix 1.000.05.00 su tutte le piattaforme.

L'ultimo aggiornamento correttivo si concentra principalmente sulla risoluzione di bug critici che impedivano la progressione nel gioco. Tra i problemi più significativi risolti troviamo l'impossibilità di sbloccare le funzioni "Grill a Meal" e "Ingredient Center" nonostante il soddisfacimento dei requisiti, e un grave bug durante la missione principale del Capitolo 2-1 "Toward Fervent Fields" che causava la caduta continua dei giocatori attraverso la mappa mentre si dirigevano ad Azuz.

I problemi tecnici non si fermavano qui: alcuni giocatori non riuscivano ad accedere alla Guida sul Campo dei Mostri, mentre altri si trovavano bloccati durante la missione del Capitolo 5-2 "A World Turned Upside Down" a causa della mancata comparsa di un NPC fondamentale per la progressione. In officina, inoltre, si verificava un fastidioso loop di tutorial che disabilitava alcune opzioni di menu.

Monster Hunter Wilds ha anche sofferto di vari problemi relativi alle meccaniche di combattimento, come l'attivazione errata di abilità legate all'equipaggiamento durante l'uso dei mantelli, o situazioni in cui l'insetto falcione causava il congelamento del personaggio, rendendolo completamente incontrollabile.

Un futuro promettente tra aggiornamenti e contenuti extra

Capcom ha in programma un importante aggiornamento per inizio aprile, che introdurrà una nuova area di gioco endgame e ulteriori contenuti dedicati alla caccia ai mostri. Questo update dovrebbe soddisfare i veterani che hanno già completato la campagna principale e cercano nuove sfide da affrontare.

Capcom ha anche pubblicato una lista di problemi già identificati che non sono stati ancora risolti con quest'ultima patch. Tra questi troviamo errori di rete che si verificano quando si lancia un SOS flare subito dopo l'inizio di una missione, problemi con la priorità dei membri del gruppo rispetto ad altri giocatori, e il malfunzionamento degli attacchi contundenti dei Palico, che non infliggono stordimento e danni da esaurimento come dovrebbero.

Altri problemi riguardano l'impossibilità di modificare correttamente il profilo del cacciatore in alcune occasioni e il mancato completamento di alcune missioni secondarie in determinate situazioni. Tutti elementi che Capcom ha promesso di risolvere nei prossimi aggiornamenti.