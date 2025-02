Monster Hunter Wilds avrà una modalità bilanciata a 40FPS su Xbox Series X e PS5

Capcom ha annunciato che Monster Hunter Wilds offrirà una modalità Bilanciata a 40 FPS su Xbox Series X e PlayStation 5, oltre alle già note modalità Qualità e Prestazioni. L'informazione è stata condivisa dall'azienda giapponese tramite il social network X.

La modalità Bilanciata, pensata specificamente per i possessori di TV a 120Hz, si aggiunge alle opzioni già previste: la modalità Qualità che punta a 30 FPS con risoluzione ed effetti visivi migliori, e la modalità Prestazioni che mira a 60 FPS sacrificando in parte la qualità grafica. In precedenza, Capcom aveva menzionato questa funzionalità solo per PlayStation 5 Pro.

Monster Hunter Wilds si preannuncia come un titolo molto esigente in termini di risorse hardware: Capcom ha recentemente rilasciato uno strumento di benchmark per PC, permettendo agli utenti di testare diverse combinazioni di impostazioni prima del lancio ufficiale.

L'azienda ha, inoltre, assicurato che le prestazioni su tutte le piattaforme nella versione finale del gioco saranno migliori rispetto alla beta. Le modalità a 40 FPS sono ancora poco comuni nei giochi console, ma rappresentano un interessante compromesso per chi possiede TV 4K a 120Hz. Tra i pochi titoli che offrono questa opzione su Xbox Series X|S ci sono Fallout 4 e Starfield di Bethesda Game Studios, che permettono ai giocatori di scegliere in base alle proprie preferenze.

Con l'avvento di Monster Hunter Wilds, la serie si prepara a fare un nuovo salto tecnologico, sfruttando le capacità delle console di nuova generazione. L'attenzione alle diverse modalità grafiche dimostra, quindi, l'impegno di Capcom nel soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente e diversificato.

Come saprete, l'opera uscirà il 28 febbraio 2025 su Xbox Series X|S, PC e PlayStation 5, e potete leggere le nostre prime impressioni dopo averlo provato per quattro ore a questo link.