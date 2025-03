Monster Hunter Wilds: come cambiare l'ora e il clima

Il tempo e le stagioni non sono solo decorazioni visive in Monster Hunter Wilds, bensì elementi fondamentali che possono rivoluzionare l'esperienza di caccia. Dall'apparizione di risorse speciali alla comparsa di creature endemiche, ogni momento del giorno e ogni mutamento stagionale trasforma l'ecosistema del gioco in modi significativi. Sebbene il gioco sembri inizialmente votato al realismo climatico, esiste un sistema un po' nascosto che permette ai cacciatori di manipolare questi elementi a proprio vantaggio, anche se con alcune importanti limitazioni.

La capacità di modificare l'ora del giorno e le stagioni non è disponibile fin dall'inizio dell'avventura. Questa funzionalità rimane, infatti, celata fino al completamento della storia principale, quando il giocatore raggiunge il rango alto (High Rank). Solo a questo punto diventa possibile "riposare" all'interno della propria tenda, un'opzione che permette di alterare le condizioni ambientali. È facile, però, non accorgersi di questa meccanica, considerando quanto sia discreta la sua implementazione nell'interfaccia.

Come modificare l'ora e clima in Monster Hunter Wilds

Per modificare le condizioni ambientali, è necessario accedere alla propria tenda, sia dal campo base che da qualsiasi accampamento mobile stabilito durante l'esplorazione. Una volta all'interno, bisogna navigare con RB/R1 fino al menù dove apparirà l'opzione "Riposa". Da qui si aprono diverse possibilità di personalizzazione.

I giocatori possono scegliere tra tre tipi di ambiente (Abbondanza, Riposo e Intemperie) e quattro momenti della giornata (Mattina, Giorno, Sera e Notte). Questa versatilità offre dodici combinazioni diverse che influenzano radicalmente l'ecosistema di gioco.

Tuttavia, questa manipolazione temporale non è gratuita. Ogni variazione costa ben 300 Punti Gilda, un prezzo considerevole che sembra progettato per scoraggiare un uso eccessivo del sistema. È evidente che gli sviluppatori di Capcom hanno voluto che questa meccanica venisse utilizzata con parsimonia, almeno finché i giocatori non raggiungono ranghi più elevati, quando tale somma diventa più accessibile.

Limiti e considerazioni multiplayer

È fondamentale comprendere che le modifiche apportate al tempo e alle stagioni sono strettamente personali. Queste alterazioni non influenzano gli altri giocatori presenti nella stessa lobby e il sistema impedisce qualsiasi manipolazione quando si è in collegamento ambientale con altri cacciatori.

Se si desidera cacciare con amici in condizioni specifiche, la strategia più efficiente prevede che un solo giocatore spenda i punti per modificare l'ambiente, per poi creare il collegamento ambientale successivamente. Questo approccio permette di risparmiare preziosi Punti Gilda, particolarmente utili nelle fasi iniziali dell'avventura.

Effetti collaterali della manipolazione temporale

Alterare il flusso del tempo influisce su numerosi meccanismi di gioco. La Nave di Supporto potrebbe arrivare o partire, i villici potrebbero raccogliere materiali diversi per il giocatore, e persino il sistema di scambio oggetti potrebbe subire variazioni nell'offerta disponibile.

Insomma, questi cambiamenti possono rivelarsi vantaggiosi per cacciatori esperti che sanno esattamente cosa cercare, ma potrebbero disorientare i neofiti che non hanno ancora familiarità con i ritmi naturali del gioco. La manipolazione temporale diventa così uno strumento strategico che richiede consapevolezza e pianificazione.