Monster Hunter Wilds, come sbloccare tutte le armature segrete

La ricerca di armature segrete in Monster Hunter Wilds non sarà una novità per i fan di lunga data della serie. In Rise e Sunbreak, ad esempio, avevamo il sottomarino dei Palico e la nave mercantile Argosy, che potevano portare materiali unici da diverse aree per sbloccare armature speciali. Questi set di solito includono abilità potenti, alcune delle quali difficili da ottenere altrove.

In Wilds, invece, è stata introdotta una nuova meccanica incentrata sul commercio con gli insediamenti delle Terre Proibite, che permette di acquisire materiali speciali e di chiedere ai villaggi di raccogliere risorse per te. Tuttavia, anche se la meccanica di scambio di oggetti è disponibile fin dal Low Rank, i materiali necessari per le armature segrete non lo sono. Questi set diventano accessibili solo una volta raggiunto l'High Rank.

Se siete ancora nel Low Rank, dunque, vi consigliamo di salvarvi questo articolo e tornarci una volta finita la storia principale. Per chi è già nell'High Rank, invece, - o per chi vuole leggere comunque -, in questa guida vi spiegheremo come ottenere ogni materiale necessario per sbloccare gli 11 set di armature segrete di Monster Hunter Wilds.

Come sbloccare le armature segrete dei villaggi

La maggior parte delle armature segrete in Wilds si sblocca tramite materiali ottenibili casualmente attraverso la nuova meccanica di Scambio di Oggetti, che ti permette di commerciare con i vari villaggi delle Terre Proibite. Come già detto, questi materiali non sono disponibili nel Low Rank: le armature segrete sono esclusive dell'High Rank.

Nell'High Rank, Nata funge da hub di scambio per tutti i villaggi, rendendo le cose molto più semplici rispetto a dover visitare ogni villaggio individualmente. Anche se di solito scambi questi materiali con il commerciante specifico di ogni villaggio, potresti trovarli anche in altri villaggi. Assicurati di controllare periodicamente ogni commerciante, poiché la selezione di materiali cambia.

Nota inoltre che tutti questi set di armature condividono l'abilità di gruppo Saggezza Infusa (3) Fortuna del Raccolto, che aumenta la probabilità di trovare punti di raccolta rari. Per attivarla, devi equipaggiare almeno tre pezzi del set.

Tutti i set di armature segrete

Kunafa

Materiale Richiesto : Lana di Dalthydon

Abilità : 4x Ampio Raggio, 4x Raduno Palico, 2x Pasto Gratuito, 2x Velocità nel Mangiare

Come Ottenere : Puoi scambiare questo materiale con Kilama a Kunafa, ma a volte è disponibile anche con i commercianti di Azuz come Aida , Dogard e Yabran . Inoltre, può apparire con Gawdygog in cambio di Monete di Wyvern Antiche.

Note: Questo set è il più completo tra quelli dei villaggi, con tutti i pezzi tranne i bracciali. Include l'abilità Raduno Palico, che potenzia l'attacco e la difesa dei Palico.

Azuz

Materiale Richiesto : Cuoio Tannato di Azuz

Abilità : 3x Eroismo, 3x Geologo, 2x Forza Massima

Come Ottenere : Puoi scambiare questo materiale con i commercianti di Azuz come Aida , Dogard e Yabran , o ottenerlo tramite Gawdygog .

Note: Questo set include solo elmo, corazza e gambali.

Suja

Materiale Richiesto : Tessuti di Suja

Abilità : 3x Benedizione Divina

Come Ottenere : Puoi ottenere questo materiale scambiando con Sekka a Suja. Anche Rove potrebbe averlo, poiché copre la stessa regione.

Note: Questo set è composto solo da una cintura.

Sild

Materiale Richiesto : Cotone di Sild

Abilità : 4x Ampio Raggio, 3x Botanico

Come Ottenere : A volte disponibile per lo scambio con Ren a Sild.

Note: Questo set include elmo e corazza.

Altri set di armature segrete

Oltre ai set dei villaggi, ci sono altre armature segrete che puoi ottenere tramite lo Scambio di Oggetti e altre meccaniche. Alcuni dei materiali necessari possono essere raccolti casualmente tramite il Recupero Materiali, dove i villaggi raccolgono oggetti per te.

Puoi sbloccare questa meccanica nell'High Rank completando missioni per ogni villaggio. Dato che molti di questi materiali sono casuali, ti consiglio di controllare periodicamente Nata per vedere chi sta scambiando cosa.

Death Stench

Materiale Richiesto : Tessuto Sinistro

Abilità : 5x Rancore, 3x Agguato, 2x Intimidatore, 2x Resistenza allo Stordimento

Come Ottenere: A volte scambiabile con Kilama a Kunafa, o raccolto da Murtabak tramite Recupero Materiali. Può anche apparire con Gawdygog in cambio di Monete di Wyvern Antiche.

Melahoa

Materiale Richiesto : Grande Ibisco

Abilità : 3x Esperto di Sopravvivenza, 3x Specialista in Attrezzi, 3x Velocità di Recupero, 3x Recupero Potenziato, 3x Fungomante, 2x Resistenza alla Paralisi, 2x Resistenza all'Emorragia, 2x Resistenza al Veleno

Come Ottenere: Scambiabile con Ren a Sild. Potrebbe essere raccolto anche da Rysher nelle Rovine di Wyveria.

Butterfly

Materiale Richiesto : Grande Mosca Cornuta

Abilità : 5x Costituzione, 5x Finestra di Schivata, 3x Estensione della Schivata, 2x Recupero Potenziato, 2x Velocità di Recupero

Come Ottenere: Disponibile con i commercianti di Wudwud Hideout, come Gawdygog e Musharpeye. Anche Plumpeach potrebbe raccoglierlo.

King Beetle

Materiale Richiesto : Grande Mosca Cornuta

Abilità : 5x Eroismo, 3x Incursione, 2x Scorticatore, 2x Resistenza alla Paralisi, 2x Resistenza al Veleno, 1x Resistenza al Sonno

Come Ottenere: Come per il set Butterfly, tramite i commercianti di Scarlet Forest e Plumpeach.

High Metal

Materiale Richiesto : Frammenti di Drearisite

Abilità : 3x Distruttore di Parti, 3x Bombardiere, 3x Pelle di Ferro, 3x Libero da Scossoni, 3x Resistenza alle Esplosioni, 3x Resistenza allo Stordimento, 2x Mobilità Acquatica/Oleosa

Come Ottenere: A volte scambiabile con i commercianti di Azuz come Dogard, Aida o Yabran.

Battle

Materiale Richiesto : Squama Sfregiata

Abilità : 3x Corridore di Maratona, 3x Prolungatore di Oggetti, 3x Pasto Gratuito, 3x Resistenza alla Fame, 2x Carica di Vigore, 2x Costituzione, 2x Resistenza al Sonno, 2x Resistenza ai Legami

Come Ottenere: Scambiabile con Sekka a Suja o con Rove. Può anche apparire con Gawdygog.

Commission

Materiale Richiesto : Biglietto della Commissione

Abilità : 5x Agitatore, 2x Benedizione Divina, 2x Fodera Rapida, 1x Specialista in Attrezzi, 1x Forza Massima, 1x Tappi per le Orecchie

Come Ottenere: Disponibile tramite la Nave di Approvvigionamento, che appare nell'High Rank. Vendi oggetti in cambio di Punti Gilda per ottenere il Biglietto della Commissione.

Artian