Monster Hunter Wilds: eccome come girerà su console

Capcom ha annunciato importanti miglioramenti per Monster Hunter Wilds (preordinabile su Amzaon), in uscita il 28 febbraio 2025 su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Le modifiche arrivano in seguito ai feedback ricevuti durante la open beta del gioco.

Tra le principali novità, sono stati ottimizzati framerate e risoluzione. Su PS5 e Xbox Series X il gioco girerà a 60fps/1080p in modalità Priorità Framerate e a 30fps/4K in modalità Priorità Grafica. La versione Xbox Series S sarà invece limitata a 30fps/1080p. Per PC sono previsti requisiti minimi più bassi e un tool di benchmark.

Sul fronte del gameplay, Capcom ha apportato diverse modifiche in base ai feedback dei giocatori:

I mostri fuggiranno meno frequentemente durante i combattimenti

Migliorato l'impatto visivo degli attacchi delle armi

Ridotto il fuoco amico tra compagni di squadra

Bilanciamento di varie armi come Lancia, Ascia Carica, Insetto Falcione e Spada & Scudo

Per la Lancia sono state potenziate le capacità di guardia e contrattacco. L'Ascia Carica ha ricevuto miglioramenti alla meccanica di trasformazione. La Spada & Scudo ha guadagnato nuove opzioni offensive e difensive. L'Insetto Falcione ha visto potenziati gli attacchi aerei e le capacità di estrazione.

Capcom ha inoltre confermato che Monster Hunter Wilds riceverà supporto ottimizzato per PS5 Pro al lancio, insieme alla patch del day one.

Monster Hunter Wilds è senza dubbio uno dei titoli più attesi del 2025 per gli appassionati della serie. I miglioramenti tecnici e di gameplay promettono un'esperienza di caccia ai mostri ancora più coinvolgente e bilanciata rispetto ai capitoli precedenti e i giocatori non vedono l'ora di metterci le mani sopra.

Ovviamente il giudizio finale del gioco è rimandato a febbraio 2025, quando il titolo arriverà sul mercato su Xbox, PC e PlayStation. Non ci resta che continuare a seguirci per rimanere sempre aggiornato sul titolo made in Capcom.