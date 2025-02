Monster Hunter Wilds: come sbloccare e usare gli accampamenti mobili

Gli accampamenti mobili stanno rivoluzionando l'esperienza di caccia in Monster Hunter Wilds, offrendo ai giocatori una libertà senza precedenti nell'esplorazione del vasto mondo di gioco. A differenza dei campi base fissi di World, questo nuovo sistema permette ai cacciatori di stabilire accampamenti strategici in diverse posizioni della mappa, creando avamposti personali che possono fare la differenza tra una battuta di caccia efficiente e ore di faticosi spostamenti. Il sistema, sebbene limitato a location predeterminate, rappresenta un'evoluzione significativa nel gameplay che premia la pianificazione tattica e l'adattamento all'ambiente selvaggio. In questa guida vi spiegheremo come sbloccare e usare al massimo gli accampamenti mobili, così da rendere la vostra esperienza di gioco su Monster Hunter Wilds più godibile!

Come sbloccare gli accampamenti mobili

Gli accampamenti mobili la loro comparsa durante il Capitolo 1-3 di Monster Hunter Wilds, dopo aver sconfitto il Congalala. A questo punto, il giocatore riceve il Kit da campeggio, un oggetto essenziale che permette di installare il primo accampamento portatile nell'Area 13, vicino all'Oasi. La tenda non è un semplice riparo, ma una vera e propria base operativa che offre tutti i servizi essenziali: preparazione di pasti, cambio dell'equipaggiamento e accettazione di nuove missioni.

Inizialmente, ogni area del gioco consente di posizionare solo due accampamenti mobili, ma avanzando nella storia e aumentando il grado di cacciatore, questo limite si espande fino a cinque postazioni per zona. Per individuare potenziali location, è utile prestare attenzione alla mappa: concentrazioni di Insetti Luce spesso segnalano luoghi adatti all'installazione di una tenda.

Come funzionano gli accampamenti mobili

Scegliere la posizione ideale

Non tutte le aree da campeggio sono uguali. Capcom ha implementato tre livelli di sicurezza che ogni cacciatore dovrebbe considerare attentamente: Pericolose, Insicure e Sicure. Le zone classificate come pericolose, sebbene strategicamente posizionate nel cuore dell'azione, sono veri e propri magneti per i mostri, che possono scoprire e distruggere l'accampamento, rendendolo inutilizzabile per 10 minuti o fino a quando non si spendono Punti Gilda per ripararlo rapidamente.

Per i cacciatori meno avventurosi, le aree sicure rappresentano la scelta più affidabile. Tipicamente nascoste in grotte o anfratti naturali, garantiscono che la tenda rimanga intatta anche durante gli scontri più accesi tra mostri. Il compromesso? Potrebbero trovarsi più lontane dalle zone di caccia più attive, richiedendo qualche minuto in più di spostamento.

Installazione e gestione tattica degli accampamenti mobili

Esistono due metodi per installare un accampamento mobile. Il più immediato consiste nell'utilizzare il Kit da campeggio dal menu radiale quando si scopre un potenziale sito durante l'esplorazione. Premendo Quadrato vicino al punto designato, si può confermare l'installazione seduta stante. In alternativa, per una pianificazione più strategica, è possibile rivolgersi al Tek il Parrrdon degli accampamenti nelle Piane Ventose o ai Felyne del Banco di Supporto negli altri campi base.

Questi assistenti felini offrono una panoramica completa di tutti i siti scoperti, permettendo di valutare i livelli di sicurezza e la copertura geografica dei propri accampamenti. Il costo di installazione varia tra i 25 e i 75 Punti Gilda, a seconda della posizione scelta. È importante sottolineare che rimuovere e reinstallare immediatamente un accampamento nella stessa posizione comporta un costo doppio in termini di Punti Gilda, quindi è consigliabile pianificare con attenzione.

Personalizzazione degli accampamenti mobili

Gli accampamenti non servono solo a scopi pratici, ma possono essere personalizzati per riflettere lo stile del cacciatore. Dopo aver sconfitto l'Alfa Doshugama nel Capitolo 1-4, si sblocca la possibilità di decorare l'area esterna della tenda con mobili e accessori. È anche possibile modificare colori, motivi del tessuto e design della tenda stessa, rendendo ogni accampamento un'espressione della propria personalità.

Le opzioni di personalizzazione sono accessibili parlando con il Parrrdon, il Banco di Supporto o un Purrfesional presente accanto all'accampamento e selezionando "Modifica accampamenti mobili". Attualmente il numero di oggetti decorativi è limitato, ma è probabile che nuovi elementi verranno introdotti come DLC in futuro, ampliando le possibilità creative dei cacciatori più esigenti.

Gestire strategicamente questi avamposti mobili non solo migliora l'efficienza durante le battute di caccia più impegnative, ma crea anche un senso di appartenenza al selvaggio mondo di Monster Hunter Wilds, trasformando ogni angolo della mappa in un potenziale rifugio personalizzato, pronto ad accogliere il cacciatore dopo uno scontro estenuante con le creature più temibili del gioco.