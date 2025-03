Monster Hunter Wilds: guida alle corone

A partire da Monster Hunter World, Capcom ha aggiunto le corone, ovvero dei premi che vengono rilasciati al giocatore quando riesce a portare a termine cacce (con un pizzico di fortuna). Le corone hanno fatto capolino anche all'interno di Monster Hunter Wilds e sono strumentali per ottenere almeno un paio di importanti trofei: oggi cerchiamo di scoprire insieme tutti quello che serve! Ecco tutto quello che devi sapere in questa guida alle corone in Monster Hunter Wilds!

Cosa sono le corone in Monster Hunter Wilds

Le corone sono ricompense che vengono date al giocatore che completa una caccia di un mostro coronato; i mostri coronati altro non sono mostri le cui dimensioni sono particolarmente diverse rispetto le mediane della sua specifica razza.

Esistono le corone argentate (per mostri poco più grandi o piccoli del valore mediano) e le corone dorate (per mostri molto più grandi o piccoli del valore mediano); in quest'ultimo caso parliamo di mini corone (per mostri molto più piccoli) o corone grandi (per mostri molto più grandi).

Le corone sono fondamentale per tutti i giocatori che vogliono puntare al platino all'interno di Monster Hunter Wilds; fortunatamente, a differenza di quanto accadeva in Monster Hunter World, è possibile sapere quale mostro è dotato di corona prima di iniziare la caccia grazie a un preciso oggetto: il binocolo.

Come capire se un mostro ha la corona o meno in Monster Hunter Wilds

In Monster Hunter World per capire se un mostro era dotato o meno di corona l'unica cosa che si poteva fare era cercare di stimare le sue dimensioni spannometricamente.

Monster Hunter Wilds, fortunatamente per il giocatore, è più gentile: grazie al binocolo è possibile vedere il mostro da più lontano; da circa una cinquantina di metri di distanza inquadrando il mostro è possibile vedere se quest'ultimo è un mostro coronato o meno! Il binocolo si può utilizzare facilmente dalla barra degli oggetti rapidi ed è strumentale anche per ottenere un trofeo!

Questo succede grazie a un dettaglio ben preciso: i mostri dotati di corona sono segnalati attraverso un'apposita icona presente al di sopra del nome! In questa maniera è possibile scegliere di ingaggiare la caccia o meno!

Monster Hunter Wilds: tutti i trofei legati alle corone

Nella nostra guida ai trofei le corone sono citate diverse volte; ecco un riassunto di tutti i trofei legati a questo particolare tipo di collezionabile.

Esperto di grandi corone: ottieni una grande corona per molti mostri (26)

ottieni una grande corona per molti mostri (26) Collezionista di grandi corone: ottieni una grande corona per 10+ mostri

ottieni una grande corona per 10+ mostri Esperto di mini corone : ottieni una mini corona per molti mostri (26)

: ottieni una mini corona per molti mostri (26) Collezionista di mini corone : ottieni una mini corona per 10+ mostri

: ottieni una mini corona per 10+ mostri Grande corona : ottieni una grande corona

: ottieni una grande corona Un occhio attento: usa il binocolo per individuare un mostro con corona d'oro

usa il binocolo per individuare un mostro con corona d'oro Mini corona: ottieni una mini corona

Come trovare facilmente grandi corone e mini corone in Monster Hunter Wilds

La stragrande maggioranza dei mostri presenti all'interno di Monster Hunter Wilds è dotato di mini corone o corone grandi e questo implica che chi vuole ottenere i sopracitati trofei deve spendere diverse ore di gioco per soddisfare i suoi desideri.

Fortunatamente ci sono alcuni consigli che si possono adoperare per semplificare il ritrovamento delle corone e che permettono di collaborare con il mondo intero per semplificare (e non di poco) l'ottenimento di questo trofeo.

Ecco cosa bisogna fare: