Monster Hunter Wilds riceve il suo ultimo aggiornamento prima dell'espansione maggiore, e Capcom non scherza con le dimensioni: la patch 1.041 pesa ben 13GB su PlayStation, 16GB su Xbox e 15GB su Steam. Questo corposo update celebra il primo anniversario dal lancio introducendo contenuti endgame di altissimo livello e ottimizzazioni tecniche che mirano a rendere l'esperienza più fluida su tutte le piattaforme. Si tratta di un momento cruciale per la community, che si prepara a un lungo periodo senza update prima dell'espansione stile Iceborne prevista per quest'anno.

La stella indiscussa della patch è Arch-Tempered Arkveld, che diventa finalmente disponibile come Event Quest permanente. Non è solo: quattro nuove quest di difficoltà 10 stelle introducono le versioni Arch-Tempered di Rey Dau, Uth Duna, Nu Udra e Jin Dahaad, alzando ulteriormente l'asticella per i cacciatori più esperti. Queste aggiunte rappresentano il vero endgame per chi ha già completato il contenuto principale e cerca sfide all'altezza delle proprie build ottimizzate.

Sul fronte delle collaborazioni, arriva l'evento speciale legato a Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, il cui lancio è previsto per il 13 marzo. La side mission "A Royal Request" diventa disponibile dopo aver raggiunto HR 9 e porta con sé nuovo equipaggiamento e ciondoli esclusivi. Capcom aggiunge anche la missione secondaria "Love for a Hero", accessibile dopo aver completato l'extra mission "Ghosts Pay No Heed to Tomorrow" e aver parlato con Nadia e Mina.

Tutte le 29 event quest precedentemente a tempo limitato diventano permanenti e giocabili offline

Le ottimizzazioni tecniche costituiscono una parte significativa dell'update. Capcom ha implementato un sistema di Level of Detail interno per i modelli 3D che adatta automaticamente la qualità grafica alla situazione per ridurre il carico sulla GPU. Lo spawn di mostri e creature endemiche è stato ottimizzato per alleggerire la CPU, mentre un nuovo sistema di caching degli effetti diminuisce il carico quando vengono generati effetti duplicati. Questi interventi dovrebbero tradursi in frame rate più stabili, particolarmente apprezzati dai giocatori PC con configurazioni meno performanti.

Il Melding Pot riceve una funzione richiestissima: la possibilità di fondere materiali Gogma. L'Ingredient Center ora permette di ottenere ingredienti casuali dopo aver raggiunto HR 9, mentre vengono introdotti i Timeworn Charms come nuovi oggetti di valutazione nei premi delle quest. Questi non modificano gli attributi dei Talismani ottenibili, ma aumentano le probabilità di ricevere Talismani ad alta rarità.

La quality of life riceve attenzione particolare. I Pop-Up Camp aumentano di numero per Windward Plains, Scarlet Forest e Oilwell Basin dopo aver completato l'assignment "Germination". Il Barrel Bowling diventa più rapido grazie alla riduzione dei tempi di attesa tra i lanci e all'aggiunta di un'opzione per usare 10 voucher contemporaneamente ricevendo tutte le ricompense in un colpo solo. La funzione "Quick-access" al Quest Counter ora ricorda l'ultimo punto di partenza utilizzato.

Un dettaglio che farà sorridere molti: il gestore ora non dovrebbe più spingere il cacciatore durante le battute sul campo, con l'aggiunta di un'opzione per nasconderlo completamente durante la caccia. Capcom introduce anche il Favorited Items Safeguard, una protezione che blocca il tasto conferma per impedire l'uso accidentale di oggetti segnati come preferiti in specifiche strutture.

Le nove event quest permanenti giocabili solo online diventano finalmente accessibili anche offline, incluse "Heart of Judecca" con Arch-Tempered Jin Dahaad e "Specter of Their Sins" con Gogmazios. Questa mossa democratizza l'accesso ai contenuti più sfidanti per chi preferisce l'esperienza single player o ha connessioni instabili.

Sul fronte localizzazione, arriva il supporto per il Thai come lingua dei testi e per lo spagnolo latino-americano come lingua dei doppiaggi, espandendo ulteriormente la reach globale del gioco. Gli aggiustamenti all'interfaccia includono una migliore distinzione tra Werner, Gemma e i loro strumenti di caccia sul campo, oltre a un pulsante Refresh per i risultati di ricerca delle SOS Flare Quest.

I fix tecnici coprono numerose problematiche: dal bug che impediva la progressione nelle quest di Jin Dahaad quando solo il mostro si spostava nell'area finale, agli Support Hunter che smettevano di coprirsi durante gli attacchi ad area di Jin Dahaad o che inspiegabilmente intagliavano la coda di Gogmazios durante la quest. Corretti anche comportamenti erratici del Focus Strike delle Dual Blades contro Gogmazios e problemi di visualizzazione degli effetti elementali sulle armi Artian.

Guardando al futuro, il producer della serie Ryozo Tsujimoto ha confermato che l'espansione in arrivo avrà dimensioni paragonabili a Sunbreak o Iceborne, con le prime informazioni previste per l'estate. Fino ad allora, i cacciatori hanno abbastanza contenuto endgame da macinare con queste nuove sfide Arch-Tempered e un gioco finalmente più stabile e ottimizzato su tutte le piattaforme.