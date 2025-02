Monster Hunter Wilds: utenti segnalano problemi di performance su PC

La nuova attesa caccia di Capcom, Monster Hunter Wilds (acquistabile su Instant-Gaming), si trova al centro di una tempesta di critiche nonostante l'enorme afflusso di giocatori su Steam. Il contrasto è evidente: mentre il titolo sta frantumando record di presenze sulla piattaforma, sfiorando il milione di utenti simultanei, la community sta esprimendo un malcontento diffuso che si riflette nelle valutazioni. Su oltre 6.000 recensioni, solo il 45% esprime un giudizio positivo, rendendo l'accoglienza "nella media" secondo i parametri di Steam.

Problemi tecnici offuscano il debutto

A differenza di quanto si potrebbe pensare, le critiche non riguardano gli elementi fondamentali del gameplay o la struttura narrativa del gioco. Le recensioni negative si concentrano quasi esclusivamente su problematiche tecniche che affliggono la versione PC. Molti giocatori segnalano una ottimizzazione insufficiente che si traduce in prestazioni ben al di sotto delle aspettative.

Sebbene le performance siano generalmente migliorate rispetto alla fase beta, rimangono comunque insoddisfacenti per gran parte dell'utenza. Bug visivi, cali di framerate e problemi di stabilità rappresentano le lamentele più frequenti tra i cacciatori delusi.

La situazione più critica riguarda i frequenti crash dell'applicazione che stanno rendendo l'esperienza frustrante per molti utenti. Numerose segnalazioni descrivono disconnessioni improvvise e chiusure inaspettate del gioco che impediscono di godere dell'avventura in modo continuativo. Questi problemi risultano particolarmente devastanti per un titolo incentrato su sessioni di caccia che richiedono concentrazione e continuità.

È importante sottolineare come le recensioni negative siano concentrate sugli aspetti tecnici e non sul valore ludico dell'opera. Il gioco è disponibile su Steam solo dalle prime ore del mattino, rendendo impossibile un giudizio approfondito su contenuti, progressione e gameplay.

L'attesa di soluzioni rapide

La community sta manifestando con forza la necessità di un intervento rapido da parte di Capcom. I giocatori chiedono patch correttive che possano risolvere le problematiche più gravi e consentire un'esperienza di gioco fluida e stabile. Nonostante le difficoltà, l'interesse per Monster Hunter Wilds rimane altissimo, come dimostrano i numeri eccezionali di affluenza.

Come spesso sta capitando con lanci di grande successo commerciale, questi vengono accompagnati da problemi tecnici che rischiano di compromettere la reputazione del prodotto nelle sue fasi iniziali. La risposta di Capcom nei prossimi giorni sarà determinante per trasformare queste recensioni negative in una parentesi rapidamente dimenticata.