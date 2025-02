Monster Hunter Wilds raccontato da chi lo ha creato | Intervista

Yuya Tokuda, Ryozo Tsujimoto

Per quanto riguarda l'aggiunta della possibilità di portare con sé una seconda arma durante la caccia, una delle ragioni è proprio quella che hai detto: dare ai giocatori più varietà nelle loro opzioni. Così, ad esempio, possono avere un martello per danni contundenti e per rompere parti dei mostri, e poi passare rapidamente a un'arma da taglio come la spada lunga per infliggere danni diversi o tagliare la coda. È fondamentalmente un sistema più versatile, ma è anche fortemente influenzato dalla maggiore dinamicità del gioco. Abbiamo già parlato degli effetti meteorologici, ma questi possono avere un grande impatto sul gameplay, incluso quali mostri appaiono. Può succedere che un giocatore esca con l'intenzione di cacciare un certo mostro e porti con sé un'arma specifica, ma poi il tempo cambia e appare un mostro diverso, e il giocatore voglia provare a cacciarlo. Anche senza questi cambiamenti, si ha maggiore libertà di esplorare la mappa e di prendere decisioni spontanee. Se si avesse solo un'arma in un gioco così vario, sarebbe piuttosto frustrante dover tornare costantemente al campo base per riconsiderare l'equipaggiamento e poi tornare sul campo di battaglia. E magari, una volta tornati, il mostro è già andato via e la situazione è cambiata. Quindi, permettendo ai giocatori di portare almeno una seconda arma, si evita di interrompere l’esperienza di esplorazione del gioco.