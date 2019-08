Monster Hunter World Iceborne Beta: date, orario e contenuti su PS4 e Xbox One

Monster Hunter World Iceborne sta per arrivare su PlayStation 4 e Xbox One: scopriamo insieme le date, gli orari e i contenuti della beta.

Monster Hunter World Iceborne sta finalmente per essere rilasciato, ma prima potremo metterci alla prova con la versione beta. Capcom ha quindi condiviso le informazioni principali relative a questo test online, indicando le date, l’orario e tutti i contenuti che saranno disponibili in versione PS4 e Xbox One.

La beta sarà disponibile nei seguenti periodi:

PlayStation 4 : dalle 09.00 di venerdì 30 agosto fino alle 08.59 di lunedì 2 settembre

: dalle 09.00 di venerdì 30 agosto fino alle 08.59 di lunedì 2 settembre Xbox One: dalle 09.00 di lunedì 2 settembre fino alle 08.59 di giovedì 5 settembre

Sarà possibile pre-scaricare il client un paio di giorni prima l’inizio del rispettivo periodo di beta. Ovviamente, non è richiesto possedere il gioco base per poter prendere parte a questo test.

All’interno della beta di Monster Hunter World Iceborne potremo combattere contro le seguenti creature: Gran Jagras (Principiante), Banbaro (Intermedio) e Tigrex (Esperto), alle quali si aggiunte il Velkhana, un Drago Anziano molto potente che metterà in difficoltà anche i più esperti.

Al pari delle precedenti prove, sarà possibile testare tutti i 14 tipi di arma, sia nelle quattro missioni che nell’addestramento. Inoltre, le armi dispongono anche di nuove feature uniche per Iceborne. Tra le novità è inclusa anche la nuova meccanica Rampino Artiglio per lo strumento Fionda. Completare le missioni, infine, permette di ottenere dei pacchetti di onorificenze speciali che daranno accesso a oggetti di consumo molto utili per la versione completa di Monster Hunter World Iceborne.

Diteci, cosa ne pensate di questa espansione? Monster Hunter World Iceborne vi interessa, oppure dopo le molte ore passate sul gioco base non avete desiderio di tornare a caccia?