Monster Hunter World Iceborne, il programma delle prime patch su PC

Monster Hunter World Iceborne avrà due patch mensili subito dopo il lancio nel gennaio 2020. L'obiettivo di Capcom è ridurre il divario con le console.

Non solo la conferma della data di lancio. Capcom ha reso noto anche il programma di patch e relativi aggiornamenti che intende portare avanti per la versione PC di Monster Hunter World Iceborne. Si partirà ufficialmente dal febbraio prossimo, quando a circa un mese dal lancio del gioco sarà possibile scaricare il primo aggiornamento che introdurrà il nuovo mostro Rajan. Ci sarà poi l’evento in collaborazione con la serie di Resident Evil, il cui titolo, tra l’altro, è molto chiaro: Raccoon City.

I protagonisti del secondo capitolo della serie, Leon e Claire, si uniranno così ai cacciatori di Monster Hunter World qualche mese dopo l’arrivo dell’evento sulle versioni per console dove inizierà il mese prossimo. Infine, sempre nella prima patch per la versione PC, verranno inserite anche alcune funzionalità aggiuntive per gli alloggi e altri elementi per i quali probabilmente bisognerà aspettare le note complete dell’aggiornamento.

La seconda patch sarà invece la 12.00.00 e arriverà un mese dopo la prima, ovvero a marzo. Non c’è ancora alcun dettaglio aggiuntivo oltre al periodo d’uscita ma d’altronde sembra ancora abbastanza prematuro. L’intenzione di Capcom con questo programma di aggiornamenti è molto chiara, ovvero riuscire a colmare il divario tra la versione PC e quella per console (che abbiamo recensito), in modo da poi rilasciare gli aggiornamenti successivi del gioco contemporaneamente su tutte le piattaforme.

Monster Hunter World Iceborne sarà a disposizione degli utenti PC a partire dal 9 gennaio 2020. Tra le caratteristiche annunciate per la questa versione da Capcom ci sono un pacchetto di texture ad alta risoluzione che sarà possibile scaricare gratuitamente, framerate illimitato, il supporto alle Direct X12 e quello per gli schermi 21:9 Ultra Wide, infine sono previsti anche controlli migliorati per mouse e tastiera.