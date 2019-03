Monster Hunter World: la versione PC è molto importante per Capcom

Monster Hunter World è un successo, ma è lo anche su PC: questa versione è la seconda più venduta e Capcom comprende l'importanza.

Sembra un buon periodo per Capcom, che negli ultimi anni ha centrato l’obbiettivo commerciale con vari titoli come Resident Evil 7 (e le sue quattro milioni di copie spedite), Resident Evil 2 Remake (tre milioni di copie spedite) ma sopratutto Monster Hunter World, attualmente il gioco più venduto di sempre della compagnia.

Recentemente, il CEO della divisione USA ha affermato che “Capcom è tornata” e ora, tramite le parole di Antoine Molant, direttore del marketing della regione EMEA e UK di Capcom, scopriamo che la società, storicamente più legata alle console, è fermamente convinta che quello PC sia un “mercato incredibilmente importante” per Monster Hunter World.

Monster Hunter World

Molat ha affermato che la piattaforma PC è “la seconda più grande per Monster Hunter World tra tutte le piattaforme: quindi è veramente importante.” Ricordiamoci inoltre che la versione PC del gioco è arrivata successivamente a quella console, ma ciò non ha limitato le vendite, anzi: “è stato d’aiuto il fatto che la versione PC avesse una propria finestra di lancio per favorirne la promozione e la vendita. Alcuni paesi come la Germania e la Russia hanno inoltre segnato ottimi numeri sul lato PC. Tutto ciò ha incrementato il nostro successo in Europa.”

Il futuro di Monster Hunter World si chiama “Iceborn”, un nuovo DLC pianificato per la release nel 2019: Molant ha affermato che si tratta di un progetto chiave per la compagnia, considerando il successo del gioco. L’opera si è rivelata di alta qualità e ha saputo portare la saga sull’attuale generazione di console e PC da gaming in modo efficace e fresco. Diteci, cosa ne pensate di Monster Hunter World? Credete che il successo sia meritato?