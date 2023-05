Si, lo sappiamo che state attendendo tutti un vero remake di Morrowind, non per altro è considerato il miglior The Elder Scrolls di sempre. Anche noi non vediamo l’ora, per questo apprezziamo lo sforzo di questi ragazzi modder che ormai da diverso tempo stanno lavorando a Skywind, una versione rimasterizzata di Morrowind che sfrutta il motore grafico di Skyrim.

Proprio in occasione del 21° anniversario di The Elder Scrolls III, gli sviluppatori hanno rilasciato un nuovo video gameplay di oltre 20 minuti dove viene mostrato il titolo e affrontata la popolare missione “Morrowind – Necromancer in Mawia”. Il progetto è estremamente ambizioso e lo si può notare non solo dall’aspetto visivo, ma anche dalle modifiche apportate all’HUD, ai dialoghi e alle impostazioni. I modder hanno ricostruito da zero diverse zone della mappa e i modelli dei personaggi, apportando al contempo modifiche fondamentali al gameplay che lo differenziano.

Non sappiamo quando questa mod sarà disponibile, a essere sinceri non sappiamo nemmeno se mai riusciranno a completarlo, ma è davvero notevole tutto il lavoro svolto. Le persone dietro a Skywind stanno anche lavorando a Skyblivion, che punta a trasporre Oblivion con il motore di Skyrim.

Oltre a questo, l’RTX Remix di Nvidia potrebbe portare a un altro tipo di rivisitazione, migliorando il gioco sfruttando il ray tracing come è avvenuto con Portal RTX. Anche questo non sarebbe poi tanto male.