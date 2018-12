Mortal Kombat 11 annunciato ai The Game Awards 2018

Durante la notte degli Oscar videoludici è arrivato un altro grande annuncio: Mortal Kombat 11! Il gioco sarà disponibile per PlayStation 4, PC e Xbox One il 23 aprile 2019. Il primo trailer ha mostrato un combattimento in computer graphic tra Raiden e Scorpion.

Nuove informazioni saranno disponibili durante il mese di gennaio, nello specifico il diciassette. Il gioco sarà ancora una volta sviluppato da NetherRealm Studios che ha lavorato anche a Mortal Kombat X e Injustice 2.

Vediamo subito.

Preordinando il gioco avrete accesso alla beta e al lottatore Shao Kahn. Cosa ne pensate? Spettacolare a dir poco, questo è certo. Il nuovo anno non è troppo lontano ma sospettiamo che l’attesa sarà difficile!