Mortal Kombat 11: la versione Switch pretende un grande download

Mortal Kombat 11 pretenderà un notevole download su Nintendo Switch: la versione scatolata non vi aiuterà se avete poco spazio.

Mortal Kombat 11 è il nuovo picchiaduro di NetherRealm Studios e Warner Bros. Interactive Entertainment. I fan lo attendono con trepidazione, visto che sembra essere un gioco di alta qualità. Il dubbio, per alcuni, potrebbe essere su quale piattaforma acquistare il gioco. La versione Switch, su tutte, sembra la più sfavorita, essendo quella con minore potenza e, quindi, potenzialmente quella sulla quale il gioco girerà peggio (per quanto gli sviluppatori abbiano garantito i 60 fps anche sull’ibrida Nintendo).

Ora arriva un dato tangibile che potrebbe veramente spingere molti ad “abbandonare” questa versione. Il gioco, in versione Switch, peserà in totale 22.53 GB. Il gioco base su cartuccia, però, peserà unicamente 6.537 GB: ciò significa che quasi 16 GB dovranno essere scaricati sulla console tramite un update.

Per le console concorrenti, o per la versione PC, non sarebbe un grande problema, ma Nintendo Switch ha una memoria di base molto limitata e, se non si vuole spendere soldi extra per ampliarla, non è possibile tenere sulla console molti giochi in formato digitale.

Non è la prima volta che un gioco Nintendo Switch richiede un update importante: anche Wolfenstein II: The New Colossus aveva preteso un download, ma in quel caso si trattava di circa 6 GB di spazio. La scelta di Warner Bros. Interactive Entertainment è probabilmente dettata dalla volontà di risparmiare sulle cartucce.

Vi ricordiamo che Mortal Kombat 11 sarà disponibile su Xbox One, PlayStation 4, PC e Nintendo Switch. Diteci, quale di queste versioni volete acquistare? L’idea di un download così ampio vi fa perdere interesse per quella Nintendo Switch? Oppure la portabilità è troppo intrigante?