Ci sono una serie di giochi usciti in questo periodo che stanno andando incontro a una grande popolarità. Non parliamo di grandi titoli tripla A molto attesi, ma di alcune esperienze più contenute che hanno saputo attirare le attenzioni di una grandissima fetta di appassionati. Tra questi titoli c’è anche MultiVersus, il nuovissimo brawler che permette agli appassionati di giocare con un roster comprensivo di una serie di personaggi dei franchise più popolari di Warner Bros.

Già qualche giorno fa abbiamo voluto sottolineare come MultiVersus sia stato letteralmente preso d’assalto da tantissimi giocatori su Steam. Il gioco con le licenze Warner Bros. non è ancora uscito in versione definitiva e già possiamo definirlo un successo. A dare manforte a questa situazione fortunata per il brawler ci sono anche tutta una serie di dati pubblicati dal sito Steam Charts, grazie ai quali possiamo dire con certezza che si tratta del picchiaduro dal maggior successo che si possa trovare al momento su Steam.

Come possiamo vedere dalla tabella pubblicata su Steam Charts, notiamo come i numeri che sta facendo segnare MultiVersus sono ben più alti rispetto a tutti i maggiori picchiaduro che sono presenti nel negozio digitale Valve. Nello specifico, il brawler Warner Bros. ha toccato un picco massimo di giocatori di oltre 61 mila utenti. Il titolo che più si è avvicinato a tali numeri è stato Dragon Ball FighterZ con i suoi oltre 44 mila utenti.

È al terzo posto, però, che troviamo un titolo definibile come un diretto concorrente di MultiVersus, ovvero Brawlhalla. Il titolo pubblicato da Ubisoft, infatti, è anch’esso un brawler, ma il numero massimo di giocatori raggiunto da Brawlhalla non è riuscito ad andare oltre un picco di oltre 34 mila utenti. Tutto questo il gioco Warner Bros. lo ha raggiunto a pochi giorni dal lancio della sua versione beta che, ricordiamo, partirà domani 26 luglio.