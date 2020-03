My Friend Pedro: ecco la data di uscita per PS4

Dopo un accesso esclusivo riservato alle sole piattaforme Xbox One, PC e Nintendo Switch, le voci sull’arrivo di My Friend Pedro per PS4 sono state confermate. Per chi non ha mai sentito nominare il gioco, si tratta di un titolo shoot ‘em up sviluppato dal team DeadToast Entertainment e pubblicato da Devolver Digital, uscito prima per PC e Nintendo Switch il 20 giugno 2020, e in seguito per Switch il 5 dicembre 2019. Il titolo, a sua volta, si basa su un gioco pubblicato per Adobe Flash nel 2014 chiamato MFP: My Friend Pedro dal team Adult Swim Games.

Ebbene, questo folle sparatutto è in arrivo anche su PS 4 il 4 aprile, per completare la raccolta. Il team di sviluppo ha dichiarato di aver lavorato duramente per portare il titolo su tutte le piattaforme. Nello specifico, My Friend Pedro è una vera e propria “ballata” di proiettili, basata sulla lotta di un uomo ai servizi di una banana senziente, al fine di obliterare letteralmente tutti sul proprio cammino a suon di sparatorie. Sotto certi aspetti di grafica e di gameplay, il gioco ricorda molto il famoso Vector, un gioco di parkour divenuto popolare diversi anni fa per dispositivi mobile. My Friend Pedro, infatti, sia stilisticamente che graficamente, ne ricalca a pieno le sembianze, aggiungendo al titolo anche diversi movimenti di parkour: sarà infatti possibile saltare sui muri, eseguire piroette per schivare i proiettili, e rallentare il tempo, come accadeva in Max Payne durante il Bullet Time.

La storia è presente, ma in questo caso è completamente secondaria: a cosa serve una trama quando puoi farti spazio in lungo e in largo sparando? Il gioco infatti punta molto sull’azione pura, frenetica e sanguinosa, alternando fasi di running ad inseguimenti in moto, per finire con acrobazie sullo skateboard e tanto altro. Un punto interessante del gameplay è dato dalla possibilità di poter dividere la mira su due bersagli differenti, o addirittura permettere ai propri colpi di rimbalzare su superfici metalliche come padelle e segnali stradali.

My Friend Pedro è un vero e proprio tripudio di azione, un cosiddetto “spara-spara” in gergo. In occasione dell’uscita su PS4, il gioco arriverà con il contenuto extra Code Yellow disponibile, che include nuove azioni, un timer per gli speedrunners e la possibilità di nascondere l’HUD per godere di un’esperienza più immersiva. Cosa ne pensate di questo titolo? Lo proverete?