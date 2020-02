My Friend Pedro: il gioco arriverà anche su PlayStation 4?

In questi ultimi anni i noti ragazzi di Devover Digital hanno sicuramente saputo deliziarci con opere folli e divertenti. Tra i videogiochi più emblematici nati sotto l’etichetta dei DD possiamo elencare opere come Hotline Miami, Katana Zero ma anche il recente My Friend Pedro. Il gioco sviluppato dai ragazzi di DeadToast Entertainment ha subito fatto breccia nei cuori di tutti i videogiocatori, proponendo una delle esperienze videoludiche più assurde (ma nello stesso tempo divertenti) di sempre. Dopo l’uscita su praticamente tutti i sistemi videoludici disponibili, il gioco si prepara ad arrivare anche su PS4?

A suggerire questo “fantomatico” arrivo di My Friend Piedro sulla console Sony sarebbe il Pan European Game Information board (ovvero PEGI). Il noto ente che si occupa delle valutazioni dei prodotti videoludici ha recentemente classificato l’opera di DeadToast Entertainment per PlayStation 4. Come spesso accade in queste situazioni, la valutazione del PEGI sta a “presagire” l’imminente arrivo del titolo anche sulla console nipponica.

Per il momento né Digital Devolver né DeadToast Entertainment hanno ufficializzato l’arrivo di questa specifica versione di My Friend Pedro. Probabilmente la data d’uscita del gioco verrà resa nota tra qualche settimana. La cosa certa rimane che tra non tanto potremmo sperimentare le follie dell’opera DeadToast anche sfruttando le nostre care PlayStation 4.

Sicuramente questa notizia potrebbe portare gioia tra i fan di Devolver Digital e sopratutto tra chi è rimasto incuriosito dai primi trailer di My Friend Pedro. Vi ricordiamo che il gioco è attualmente disponibile per Xbox One, Nintendo Switch e PC. Inoltre My Friend Pedro fa attualmente parte del catalogo Xbox Game Pass, quindi se siete abbonati al servizio potete provare l’opera in maniera gratuita!