Se siete alla ricerca di un’ottima illuminazione smart da parete per creare l’atmosfera perfetta durante le vostre sessioni di gaming, quest’oggi Amazon offre lo starter kit di Nanoleaf Shapes Triangle a 86,63€ invece di 126,12€, con un risparmio del 31%.

Questi pannelli luminosi modulari daranno un tocco di originalità e un’illuminazione soffusa alla vostra postazione da gaming, ma anche a qualsiasi altro ambiente della vostra casa. I Nanoleaf Shapes Triangle cambiano colore quando li toccate e possono essere controllati in modo molto semplice grazie all’app Nanoleaf e alla compatibilità con Apple Home Kit, Amazon Alexa e Assistente di Google.

Questo starter kit è perfetto sia come primo acquisto che per arricchire le vostre creazioni luminose Nanoleaf: tramite la tecnologia Connect+ il kit si integra perfettamente ad altre forme per creare bellissimi mosaici con oltre 16 milioni di colori. Inoltre, le luci sono dimmerabili, il che significa che potrete regolarne la luminosità.

Da menzionare certamente la funzione Screen Mirror, con cui le vostre attività sullo schermo si rifletteranno nelle vostre luci, creando così un’atmosfera unica. Divertitevi ad assemblare i 4 componenti triangolari come preferite, utilizzando le comode strisce biadesive incluse nella confezione.

Un’altra particolarità di questo starter kit è la funzione Rhytm, che permette ai LED di illuminarsi a tempo di musica, trasformando così le vostre canzoni preferite in meravigliosi giochi di luce. Incredibilmente versatili, i Nanoleaf Shapes Triangle creeranno sempre l’atmosfera giusta per accompagnarvi nelle vostre avventure videoludiche.

I gamer alla ricerca della giusta illuminazione per arricchire la propria postazione di gioco non possono lasciarsi sfuggire l’occasione di acquistare lo starter kit di Nanoleaf Shape Triangle a 86,63€ invece di 126,12€, risparmiando così quasi 40€. Vi consigliamo però di fare in fretta, prima che l’offerta si esaurisca.

