Narcos Rise of the Cartels: la serie Netflix diventa un videogame, ecco il periodo di uscita

Netflix trasforma nuovamente una delle sue serie in un videogame: Narcos Rise of the Cartels. Ecco i dettagli sul gioco e sulla data di uscita.

Narcos Rise of the Cartels è il nuovo gioco di Curve Digital e Kuji Entertainment. Si tratta ovviamente di un videogame basato sulla serie Netflix incentrata su Pablo Escobar. Con il nuovo trailer da poco distribuito scopriamo che il periodo di uscita è l’autunno 2019. Narcos Rise of the Cartels sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Si tratta di un gioco d’azione strategico a turni che permetterà di vivere le vicende della serie Netflix sia dal punto di vista della DEA che dal punto di vista dei narcotrafficanti. Potete vedere il nuovo trailer qui sotto.

Il gioco, con una visuale isometrica, ci permetterà di improntare una strategia per sconfiggere gli avversari, sfruttando anche le abilità uniche di una serie di personaggi “Leader”, basati sulle figure chiave della serie. Inoltre, sarà possibile prendere il controllo temporaneamente di singole unità per attaccare i nemici in modo più diretto e infliggere ingenti danni al momento migliore.

Attualmente non ci sono altre informazioni disponibili. Non sappiamo il giorno preciso durante il quale Narcos Rise of the Cartel sarà disponibile, ma pare che non dovremo attendere troppo: prima di Natale potremo di certo divertirci con questa nuova opera. Diteci, cosa ne pensate?