Need for Speed Heat: dettagli sui meccanismi di gioco e del ciclo giorno/notte

Need for Speed Heat potrà contare su un ciclo giorno/notte molto interessante: ecco tutti i dettagli su quanto ci aspetta nel gioco di EA.

Need for Speed è pronto a tornare a rombare sulle nostre console e sui nostri PC, con il nuovo capitolo Need for Speed Heat. Ghost Games ed Electronic Arts hanno ideato un interessante ciclo notte/giorno che scandisce le attività ludiche del gioco. Non si tratta, però, solo di una scelta stilistica, ma anche e sopratutto di una vera meccanica di gioco. Tramite le pagine del PS Blog, Gillen McAllister di Sony Interactive Entertainment Europe ci ha dato qualche informazione extra. Il ciclo notte/giorno di Need for Speed Heat divide la tipologia di gare e, di conseguenza, il tipo di ricompense ottenibili: Heat, Bank e Rep.

Partiamo dall’ultima: la Rep, ovvero il livello del giocatore. Completando eventi notturni si salirà di livello e si sbloccheranno quindi nuovi pezzi per la propria automobile, fondamentali per potenziarla. Per acquistarli, però, sarà necessario utilizzare la valuta di gioco, ovvero la Bank, la quale si ottiene unicamente durante gli eventi diurni.

Infine, rimane l’Heat, il quale dà il nome al gioco stesso. Si tratta di un moltiplicatore di punteggio legato alla Rep, attivo quindi di notte. Il valore di Heat aumenta per ogni azione illegale compiuta e permette quindi di ottenere ancora più Rep: il problema è che più è alto l’Heat, maggiore è il numero di poliziotti che ti inseguono e la loro aggressività. Si tratta quindi di scegliere se il gioco vale la candela: la modalità notturna è una caccia al punteggio, con la possibilità di perdere tutto.

Il gioco ci spingerà, quindi, a passare da una fase diurna a una notturna, per ottenere Rep, con l’aiuto dell’Heat, così da sbloccare nuovi pezzi da acquistare con il Bank ottenuto tramite le gare legali. Per passare dalla notte al giorno, però, dovremo raggiungere uno dei luoghi sicuri segnati sulla mappa. Diteci, cosa ne pensate di questo sistema?