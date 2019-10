Need For Speed Heat è entrato in fase gold

Ottime notizie per i fan delle gare clandestine: l'attesissimo racing game Need For Speed Heat è finalmente entrato in fase gold.

Sembra essere un periodo veramente florido quello attualmente in corso per i racing game, con il genere che, dopo l’uscita del buon Grid, si prepara ad accogliere anche l’attesissimo Need For Speed Heat.

Se del titolo di Codemasters potete scoprirne di più con la nostra recensione, che potete comodamente recuperare qui, per quello di Electronic Arts vi farà certamente piacere sapere che è finalmente entrato in fase gold e riuscirà quindi ad uscire in tempo, senza nessun ritardo rispetto a quanto preventivato.

Feeling the heat 🔥 Gas stations have you covered 🛠️ #NFSHeat pic.twitter.com/LnxilLeyuI — Ben Walke (@BenWalke) October 10, 2019

A comunicare tale traguardo per l’ultimo episodio della leggendaria saga è stato nientepopodimeno che Ben Walke, uno dei dirigenti dietro al progetto. Walke sul proprio profilo Twitter ufficiale, oltre ad annunciare tale fatto, ha inoltre condiviso delle breve sequenze inedite del titolo, come quella che potete comodamente trovare qui sopra.

Dulcis in fundo settimana prossima sapremo finalmente di più anche sui tanto attesi requisiti minimi e consigliati per la versione PC del titolo. Vi ricordiamo infine che Need For Speed Heat uscirà, oltre che per PC, anche su Xbox One e PlayStation 4 il prossimo 8 novembre 2019. Ancora poco meno di un mese di attesa quindi e finalmente potremo rimettere le nostre mani sulla leggendaria e amata serie di Electronic Arts.

Che ne pensate di questa notizia, state anche voi aspettando con trepidazione Need For Speed Heat o a vostro parere la saga ha oramai fatto il suo tempo? Quali sono le vostre personali aspettative su questo episodio: vi convince pienamente o siete ancora abbastanza dubbiosi a riguardo? Parlateci delle vostre speranze e delle vostre paure direttamente nei commenti!