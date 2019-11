Need for Speed Heat è il capitolo più giocato di questa generazione nel primo weekend

Come vi abbiamo già fatto notare grazie alle notizie precedenti, il mese di Novembre è stato a dir poco carico di titoli di rilievo. Già solo durante lo scorso week-end siamo stati “invasi” da due titoli come Pokémon Spada e Scudo e Star Wars Jedi Fallen Order. Tuttavia con l’arrivo dei grandi nomi, titoli di minor rilievo sono praticamente scomparsi dai radar. Need for Speed Heat però sembra aver saputo tenere testa ai nomi più blasonati, raggiungendo dei risultati non indifferenti con questo nuovo capitolo.

Uscito durante la prima settimana del mese, il nuovo gioco dei Ghost ha saputo colpire in particolar modo sia la critica che l’utenza. Come segnalato tramite Twitter, Need for Speed Heat è il gioco della serie, tra quelli di questa generazione, più giocato nel weekend di lancio. Non affermano che sia il più vendute, ma in linea teorica i due dati dovrebbero essere simili: possiamo quindi affermare che Heat ha venduto bene.

#NFSHeat set a new record during the first week with more of you playing this game than any other NFS title this generation. Thanks to our community for bringing the Heat! pic.twitter.com/4BhGpdKsup — Ghost Games (@GhostGamesEA) November 18, 2019

Sicuramente dopo due capitoli abbastanza dimenticabili come Payback e Need for Speed siamo felici di vedere la serie tornare in pista. Chissà se con le future opere il team Ghost manterrà la stessa strada? Noi ce lo auguriamo vivamente!

Vi ricordiamo che il gioco è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.