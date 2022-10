Giusto qualche giorno fa abbiamo assistito all’annuncio di Wild Hearts, quella che è a tutti gli effetti una nuova IP sviluppata da Omega Force in collaborazione con Electronic Arts. Dopo un trailer d’annuncio che ci ha mostrato alcune delle basi di questo titolo, eccoci pronti a goderci un nuovo trailer che mette in mostra il gameplay del nuovo hunting game per ben sette minuti, permettendoci di scoprire le potenzialità di questo progetto.

Il gameplay trailer si apre mostrandoci un cacciatore muoversi per la mappa di gioco sia a piedi che con una serie di gadget che ne agevolano gli spostamenti. Arrivati al primo combattimento ci troviamo dinnanzi al gigantesco cinghiale che abbiamo già visto nel primo trailer. Il combattimento vede il personaggio umano avere la peggio, ma poco dopo possiamo notare un altro cacciatore unirsi alla partita e alla caccia.

In tutto questo non possiamo non notare l’ambientazione orientale, che si rifà a un Giappone feudale con diversi elementi presi dai miti e dalle leggende nipponiche. Tornando al combattimento, i cacciatori mettono in mostra una serie di attacchi con armi diverse, sia melee che range, ma anche i gadget hanno un’importante funzione all’interno della caccia ai mostroni. Molti di questi gadget, infatti, possono fare discreti danni o addirittura stordire le colossali bestie.

Come nel trailer precedente, anche questo filmato dedicato al gameplay si conclude mostrandoci una seconda creatura, questa volta volante, e confermando quella che è la data di lancio di questa nuova produzione targata Omega Force; già autori della nota saga di Dynasty Warriors e di Toukiden. Per accogliere Wild Hearts non ci sarà da attendere molto, dato che il gioco vedrà la luce a partire dal prossimo 17 febbraio 2023 sulle piattaforme PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Riuscirà questo nuovo hunting game a incoronarsi come rivale di Monster Hunter?