Questo negozio vende componenti Atari da 41 anni

Nel cuore dell'obsolescenza programmata che caratterizza la tecnologia moderna, esiste un piccolo baluardo di resistenza che continua a tenere in vita l'eredità di uno dei pionieri dell'informatica domestica. Best Electronics, negozio specializzato in componenti e accessori Atari, sfida da ben 41 anni la naturale evoluzione del mercato tecnologico, servendo una nicchia sempre più ristretta ma appassionata di utenti. Mentre la stessa Atari Corporation, artefice di computer domestici e console innovative come Lynx e Jaguar, dichiarava bancarotta nel 1996 - quasi trent'anni fa - questo piccolo negozio ha continuato imperterrito la sua missione di preservazione. Se considerato che oggi si trovano solo console mini (come questa) la preservazione di questo negozio fa abbastanza senso.

Sfogliare il catalogo di Best Electronics è come viaggiare nel tempo. L'azienda non si limita a vendere pezzi di ricambio, ma continua attivamente a produrne di nuovi, investendo secondo le loro dichiarazioni oltre 100.000 dollari nello sviluppo ingegneristico di componenti che altrimenti sarebbero irreperibili. Dai tasti in gomma per le tastiere degli ST/STE/Falcon alle schede PCB placcate in oro per i joystick della serie CX, il negozio rappresenta l'ultima speranza per gli appassionati che desiderano mantenere funzionanti i propri dispositivi.

Best Electronics

La particolarità di Best Electronics risiede anche nell'enorme inventario accumulato negli anni, descritto dai proprietari come "una scorta a vita" di prodotti originali mai aperti. Molti di questi provengono direttamente dalla liquidazione di Atari Sunnyvale, quando l'azienda acquistò "migliaia e migliaia di pallet di merce Atari" destinata altrimenti alla distruzione.

Per chi ha posseduto un Atari ST, Falcon, Lynx o Jaguar, visitare il sito di Best Electronics equivale a esplorare un tesoro nascosto. L'azienda elenca oltre 5.000 articoli Atari, precisando che questi rappresentano solo gli oggetti più richiesti del loro inventario. Per componenti più rari, i clienti sono invitati a contattare direttamente il negozio via email, mantenendo viva quella personalizzazione del servizio che caratterizzava il commercio pre-internet.

In un gesto di resistenza analogica particolarmente significativo, Best Electronics continua a pubblicare un catalogo cartaceo completo. Il "Best Rev. 10 All Atari" è un volume di oltre 220 pagine, spesso mezzo pollice e pesante 1,4 libbre, contenente 330 immagini di componenti Atari, informazioni su prototipi, consigli per riparazioni, un elenco completo di chip personalizzati e circuiti integrati sostitutivi.

Custodi di un'eredità tecnologica

La persistenza di Best Electronics non è un caso isolato nel panorama tecnologico. Altri esempi di tecnologia resiliente includono il recente abbandono dei floppy disk in Giappone, i sistemi ferroviari tedeschi ancora basati su MS-DOS e Windows 3.11, o la panetteria dell'Indiana che utilizza registratori di cassa gestiti da Commodore 64. Tuttavia, il supporto ostinato e completo che Best Electronics offre ai fan di Atari rimane impressionante per dedizione e ampiezza.

L'ultimo hardware originale prodotto da Atari Corp. fu la console Jaguar, introdotta nel 1993 e discontinuata nel 1996, anno che coincide con la dichiarazione di bancarotta dell'iconica azienda. I prodotti brandizzati Atari apparsi successivamente sono stati per lo più rivisitazioni e riciclaggi progettati per sfruttare la proprietà intellettuale dei videogiochi classici dell'azienda, con un'innovazione minima o assente.

Tutto questo la dimostrazione che esiste ancora un valore d'uso in tecnologie considerate obsolete dai più, ma che continuano a funzionare perfettamente per gli scopi per cui furono progettate decenni fa.