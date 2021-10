New World da ai giocatori il dono dell’invincibilità, a un caro prezzo

New World, il nuovo MMORPG targato Amazon Game Studios continua a rimanere uno dei giochi del momento, con un folta nicchia di appassionati che rimane fedelissima alla produzione uscita solamente qualche settimana fa.

Essendo un primo grande progetto del genere per gli Amazon Game Studios, New World ha ancora una serie di situazioni che vanno sistemate, e con gran frequenza i giocatori continuano a scovare nel titolo diversi modi per ottenere ciò che non dovrebbero, come per esempio l’invincibilità.

In questo caso è stato lo youtuber Klona a mostrare come è arrivato a raggiungere l’invincibilità nel titolo. Giocando a New World in finestra, infatti, il giocatore è in grado di subire qualsiasi danno senza sentirlo minimamente.

La cosa curiosa, è che una volta tornato a giocare a tutto schermo i danni ricevuti torneranno indietro in un solo colpo, facendo così svanire in modo anche abbastanza ilare il superpotere dell’invincibilità.