New World: trasferimento tra server e le altre novità dell’update 1.0.4

Da quando New World ha debuttato nel mercato ormai quasi un mese fa, l’MMO targato Amazon ha saputo costruirsi in fretta una grossa community appassionata al gioco. Man mano che passavano i giorni, però, molti giocatori hanno iniziato a segnalare alcune problematiche, e ora l’aggiornamento 1.0.4 andrà a correggete alcune di queste situazioni.

L’update di New World va a correggere l’exploit di Guerra d’effetto della magia AoE, che andava ad impedire ai giocatori di potere aumentare in modo appropriato il livello massimo di gettoni di fazione e iniziano ad affrontare problemi che causavano l’invulnerabilità, ma ci sono anche una serie di problemi minori che hanno trovato finalmente una correzione.

Come viene annunciato dal team di sviluppo, torneranno anche i trasferimenti tra server a partire dalla Costa ovest degli Stati Uniti. In seguito il trasferimento verrà riattivato anche nelle regioni restanti.

Update 1.0.4 is focused on fixing the top issues our players have been hitting, especially those impacting wars.

Check out the Patch Notes!

📜 https://t.co/XIIYOOzu1H pic.twitter.com/jHM3OsZGzL

— 🎃 New World (@playnewworld) October 27, 2021