Ni No Kuni è decisamente una delle saghe più affascinanti che il panorama videoludico orientale abbia partorito in questi ultimi decenni. Il franchise sviluppato da Level 5 che vede la collaborazione del rinomato Studio Ghibli ci ha fatto sognare con due capitoli per console e PC, e da qualche ora è stato finalmente rilasciato il nuovo Ni No Kuni Cross Worlds: una nuova iterazione del brand sviluppata per dispositivi mobile Android, iOS e disponibile anche per PC.

Il lancio di questo nuovo capitolo è avvenuto proprio oggi, con un gran numero di appassionati che hanno già cominciato a esplorare i nuovi mondi in Ni No Kuni Cross Worlds. A differenza dei capitoli usciti in precedenza, questo nuovo titolo del franchise prende a piene mani dal fenomeno dei gacha game, mischiando una serie di meccaniche già rodate per il genere a un gameplay abbastanza familiare per tutti coloro che si sono già approcciati alla saga di Ni No Kuni.

Oltre a essere scaricabile su dispositivi mobile Android e iOS, il nuovissimo Ni No Kuni Cross Worlds è giocabile anche su PC. Per poter immergersi in questo favoloso mondo tutto da esplorare, vi basterà seguire dei semplici passaggi: in primis dovrete recarvi su questo sito e scaricare il launcher Netmarble, dopodiché vi basterà seguire passo dopo passo tutti i vari step presenti sulla pagina dedicata.

Tutto il processo di installazione e di avvio di Ni No Kuni Cross Worlds su PC è molto semplice, e seguendo le istruzioni che trovate sul link che abbiamo condiviso riuscirete in poco tempo a partire anche voi per questa nuova avventura.