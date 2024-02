Niente PS5 per la Nazionale Italiana di calcio, meno distrazioni e più concentrazione

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha deciso di vietare l'uso della PS5 durante i ritiri della squadra nazionale, poiché ha notato che alcuni calciatori stavano trascurando i loro doveri in campo per trascorrere notti insonni giocando a titoli come Call of Duty.

Spalletti ha dichiarato che in Nazionale occorre massima concentrazione e dedizione al lavoro, sottolineando che maglia, valori, orgoglio e responsabilità non sono parole usate a caso.

Alcuni giocatori devono aver creduto che Spalletti abbaia e poi non abbia i dentini, invece si sbagliano e ora ci sono delle cose che vanno messe in chiaro. Da qui in avanti le Playstation le lasciano a casa e non le portano più. Vengono da me e gli do i compiti da fare la sera se non sono bastati quelli del giorno. Perché in Nazionale si sta sul pezzo, concentrati, non si cazzeggia. Luciano Spalletti

La decisione di Spalletti non riguarda solo i videogiochi, ma è parte di un più ampio tentativo di ridurre le distrazioni durante i ritiri della squadra. Sebbene debba sopportare l'uso degli smartphone, Spalletti ha specificato che durante le cure e i massaggi i cellulari non possono più essere utilizzati.

L'allenatore ha sottolineato il desiderio di riportare la squadra a "vecchie abitudini e atmosfere", cercando di contrastare la modernità che incoraggia comportamenti distrattivi e fuorvianti.

Spalletti ha criticato la tendenza attuale dei giovani a preferire la gratificazione immediata dei social media piuttosto che dedicarsi al duro lavoro e al sudore. Ha espresso la volontà di creare un ambiente in cui i giocatori arrivino in Nazionale con spirito di squadra, concentrazione e determinazione, anziché lasciarsi distrarre da attività come il giocare a Call of Duty fino alle 4 del mattino prima di una partita importante.

L'obiettivo di Spalletti è creare una Nazionale Italiana forte, responsabile e spavalda, pronta a competere e vincere a livello europeo.