Se siete curiosi riguardo alla versione Nintendo Switch di Nier Automata siete nel posto giusto. Di recente Game Informer ha pubblicato un nuovo video gameplay dedicato a questa versione del titolo. Nei 10 minuti della sua durata potete quindi cominciare a farvi un’idea in merito a come gira, e al potenziale tecnico sulla console.

Fin dalla sua primissima pubblicazione Nier Automata ha raccolto sia i favori del grande pubblico che quelli della critica, confermando il valore autoriale di Yoko Taro, e portando la sua gigantesca saga videoludica ad affermarsi anche in occidente, con la conseguente riscoperta dei capitoli precedenti. Non soltanto il gameplay e l’estetica, ma anche il linguaggio di un’avventura che si è fatta ben presto spazio nelle mani dei nuovi e vecchi appassionati.

Adesso Nier Automata si prepara a ritornare in questa nuova versione per Nintendo Switch dal titolo NieR: Automata – The End of YoRHa Edition. L’uscita di questa versione è programmata per il 6 ottobre, e in base a quello che sappiamo, con l’acquisto si potrà accedere immediatamente anche ai contenuti scaricabili pubblicati in passato e a costumi esclusivi legati nello specifico a questa versione.

In base al gameplay in questione parrebbe che il tutto giri sui 30 fps fissi, introducendo agli appassionati la celebre sequenza di apertura di Nier Automata interamente sullo stile shoot’em-up, in cui dovremo guidare un particolare mezzo aereo e farci strada fino al nostro atterraggio, per poi entrare nel vivo della situazione con la classica visuale in terza persona, dando anche un’occhiata ai momenti con 2B. Uno dei tratti più originali di questo videogioco, come anche dei suoi predecessori dello stesso autore, è da rintracciare nel suo sperimentalismo, sia dal punto di vista narrativo che tecnico. La curiosità verso le risposte della console Nintendo in questo frangente rimane, come anche l’interesse verso la resa finale di questa nuova versione in arrivo.