Il franchise di Nier si prepara a vivere una nuova fase dopo che Square Enix ha celebrato il traguardo dei 10 milioni di copie vendute di Nier: Automata con un messaggio criptico ma inequivocabile: il gioco continuerà. L'annuncio arriva attraverso un video commemorativo pubblicato sul canale YouTube ufficiale della casa giapponese, che ripercorre la storia del titolo dal lancio del 2017 fino alle numerose collaborazioni e spin-off che hanno caratterizzato questi anni. Per la community si tratta di un momento cruciale, considerando che da tempo si specula su un possibile seguito diretto di uno dei JRPG d'azione più acclamati dell'ultima decade.

Il video celebrativo documenta non solo il percorso commerciale dell'opera diretta da Yoko Taro e sviluppata da PlatinumGames, ma anche la sua evoluzione culturale all'interno dell'industria videoludica. Il raggiungimento dei 10 milioni di unità vendute rappresenta una crescita costante rispetto ai 9 milioni registrati a dicembre 2024, dimostrando come il titolo continui ad attrarre nuovi giocatori anche a distanza di anni dal debutto. Insieme all'annuncio, sui canali social ufficiali di Nier: Automata sono state pubblicate nuove illustrazioni che alimentano ulteriormente le speculazioni della fanbase.

La frase finale "Nier Automata will continue" lascia spazio a molteplici interpretazioni nel panorama gaming attuale. Da un lato, la possibilità di un sequel AAA diretto rimane sul tavolo, nonostante l'assenza di annunci concreti in tal senso negli ultimi anni. Dall'altro, il messaggio potrebbe riferirsi a ulteriori collaborazioni crossover, strategia che si è rivelata estremamente redditizia per Square Enix. Il caso più eclatante riguarda Goddess of Victory: Nikke, il cui evento dedicato a Nier: Automata ha generato un incremento del 215% nelle vendite, spingendo il gioco mobile oltre i 500 milioni di dollari di ricavi complessivi.

Il contesto industriale tuttavia suggerisce cautela riguardo a possibili sviluppi nel segmento mobile. Nier: Reincarnation, sequel mobile lanciato nel 2021, è stato chiuso e reso completamente ingiocabile nel corso del 2024, mentre Tencent ha cancellato nello stesso anno un altro progetto Nier per dispositivi mobili a causa di difficoltà nel trovare un modello di monetizzazione sostenibile rispetto agli elevati costi di sviluppo. Questi fallimenti evidenziano le sfide del franchise nell'espansione oltre il formato console e PC tradizionale.

L'assenza di Yoko Taro dalla scena videoludica mainstream rappresenta un ulteriore elemento di incertezza. Il celebre game director, noto per il suo approccio narrativo sperimentale e per le sue apparizioni pubbliche con la caratteristica maschera, non ha rilasciato nuovi titoli dal remake di Nier Replicant nel 2021. Lo stesso sviluppatore ha dichiarato l'anno scorso che diversi progetti su cui stava lavorando sono stati cancellati, alimentando i dubbi sulla possibilità di vedere presto un seguito diretto che possa replicare il successo critico e commerciale dell'originale.

Nier: Automata ha ridefinito gli standard per i JRPG d'azione occidentali quando è arrivato sul mercato, combinando il gameplay dinamico tipico di PlatinumGames con la narrazione stratificata e filosoficamente densa caratteristica di Yoko Taro. Il titolo è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch attraverso la versione The End of YoRHa Edition, garantendo un'accessibilità praticamente universale che ha contribuito alla sua longevità commerciale.