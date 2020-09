Nier Replican: svelata la data di lancio al TGS 2020

Qualche minuto fa è andato in onda uno degli appuntamenti più attesi di questa prima giornata di Tokyo Games Show. Durante un panel di Square Enix, la compagnia giapponese ha alzato il sipario su alcune succose novità riguardanti Nier Replicant, il remake del primo capitolo dell’amata saga ideata dalla mente visionatia di Yoko Taro. Tra le informazioni mostrate nlla diretta troviamo sia un nuovo trailer che la data di uscita del titolo.

Prima di svelare la data di uscita, la diretta si è aperta mostrandoci un nuovo trailer di due minuti che ci ha riportato nelle lande di Nier Replicant. Il lavoro fatto da Square va a modernizzare l’aspetto tecnico e visivo dell’opera originale uscita ormai ben 10 anni fa. Poco dopo viene mostrato anche il gameplay e il combat sysem. Da quanto si può vedere i ritmo di gioco e le animazioni sono stati rivisti, con molte influenze che derivano proprio da Automata.

Esattamente come il suo sequel, Nier Replicant ne condivide sia diverse tematiche che alcuni spunti artistici. La mano di Yoko Taro permane anche in questo remake, che ci riporta in un mondo fantasy in preda a un piaga che ha reso il mondo di gioco un luogo ostile in cui sopravvivere.

Infine, viene resa nota anche l’informazione più attesa per i fan del brand. Nier Replicant uscirà il prossimo 23 aprile in occidente sulle console: PlayStation 4 e Xbox One, mentre la versione PC (in uscita su Steam) verrà rilasciata un giorno dopo, ovvero il 24 aprile. Cosa ne pensate delle novità su Nier Replicant mostrate durante il Tokyo Game Show? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.