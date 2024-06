The Thing Remastered vuole realizzare la visione originale degli sviluppatori

Il cult del 2002 "The Thing" riceverà una remastered da parte di Nightdive Studios, noto per aver trasposto giochi come System Shock e Star Wars: Dark Forces su console moderne. Sebbene non sia stata ancora annunciata una data di uscita, si sa già che il gioco sarà disponibile su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Larry Kuperman di Nightdive Studios ha spiegato a GamesRadar come il team stia utilizzando strumenti moderni per portare il gioco sull'hardware di nuova generazione.

Anche se si tratta di una remastered, e non di un remake, verranno aggiunti nuovi asset che, combinati con quelli originali, avvicineranno il gioco alla visione originale dei sviluppatori di Computer Artworks. Le limitazioni tecnologiche del 2002 avevano impedito la realizzazione completa di questa visione, ma ora possono essere superate.

Kuperman ha dichiarato che il team di Computer Artworks era molto soddisfatto del gioco che avevano prodotto, ma erano consapevoli delle limitazioni imposte dalla tecnologia dell'epoca.

Nightdive sta quindi lavorando per realizzare appieno la visione originale dei sviluppatori, coinvolgendo anche due dei membri originali del team per garantire che la remastered sia fedele all'originale.

"The Thing" è un gioco amato non solo per il suo status di cult, ma anche perché è un seguito diretto del film horror di John Carpenter del 1982. Mentre molti giochi basati su film ripercorrono la trama della pellicola, "The Thing" continua la storia, un'idea innovativa per l'epoca.

La pagina di Steam del gioco annuncia che la remastered avrà una risoluzione 4K e 120 FPS di frame rate. Inoltre, il meccanismo di fiducia e paura del titolo originale è stato aggiornato, promettendo un'esperienza di gioco migliorata che realizza appieno le ambizioni originali.

In sintesi, "The Thing Remastered" promette di essere un'esperienza che onora l'originale mentre sfrutta le moderne tecnologie per migliorarne sia il gameplay che la grafica, soddisfacendo sia i nuovi giocatori che i fan di lunga data.