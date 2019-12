Ninja: Fortnite non dovrebbe permettere l’uso dei controller su PC

Sin dall’introduzione del cross-platform all’interno di Fortnite, i giocatori PC e console hanno potuto iniziare giocare insieme: subito è però emerso un problema, quali vantaggi ha una piattaforma sull’altra? Alcuni content creator, come Tfue, sono stati molto critici sulla questione, affermando che l’uso del controller dà un vantaggio ingiusto. Anche Ninja, il più noto streamer del battle royale di Epic Games, ha detto la propria in merito.

La star di Mixer ha affermato: “Se le persone vogliono giocare con un controller, allora che giochino su Xbox o PlayStation. I controller su PC creano queste strane situazioni nelle quali, come quel tipo lì, letteralmente non mancano un singolo colpo. Non si ha bisogno di avere grandi capacità di mira o che altro.”

Ninja ha poi continuato affermando: “Senti, lo capisco, giocare su PC è un’esperienza migliore, giusto? Hai un frame rate migliore. Ne sono consapevole, però a questo punto usa mouse e tastiera.” Anche Reverse2k, compagno di gioco di Ninja, ha ammesso di essere molto infastidito dalla situazione: ha inoltre spiegato che Epic Games ha consultato alcuni pro-player che giocano con controller, come Aydan, quando stavano decidendo come bilanciare le impostazioni. Secondo Reverse2k, però, la situazione è andata troppo a vantaggio di chi usa il controller.

Ninja ha anche aggiunto: “La mira assistita deve essere cambiata: è un fatto.”. Detto ciò, lo streamer ha affermato che, pur necessitando di alcune modifiche, dovrebbe comunque essere presente nel gioco. Attualmente non sappiamo se Epic Games sarà smossa dalle regolari critiche dei giocatori e dei pro-player in merito o se non ha intenzione di fare alcunché. Di certo una modifica di questo tipo dipende anche dal numero di giocatori PC che usano controller: in ogni caso, si tratta di un elemento complesso che richiederebbe del tempo per essere modificato.