Su Amazon trovate NINJA GAIDEN 4 – Deluxe Edition per Xbox Series X a soli 54,96€ invece di 89,99€. Approfittate dello sconto del 39% su questa edizione speciale che include il disco di gioco, skin esclusive per Yakumo e Ryu, 50.000 NinjaCoin bonus e contenuti futuri. Immergetevi nell'azione frenetica di questa collaborazione tra Team Ninja e PlatinumGames, ambientata in una Tokyo futuristica minacciata da un'oscura presenza.

NINJA GAIDEN 4, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto di NINJA GAIDEN 4 – Deluxe Edition è consigliato agli appassionati di giochi d'azione che cercano un'esperienza di combattimento intensa e gratificante. Questa edizione speciale si rivolge in particolare ai fan storici della serie che desiderano rivivere l'azione classica con un tocco moderno, ma anche ai nuovi giocatori pronti a cimentarsi in sfide che premiano precisione e strategia. Se amate i giochi che richiedono skill e tempismo perfetto, questa collaborazione tra Team NINJA e PlatinumGames vi catturerà con il suo sistema di combattimento sofisticato e visivamente spettacolare.

La Deluxe Edition soddisfa le esigenze di chi vuole vivere un'esperienza completa sin dal primo giorno: oltre al gioco base su disco, riceverete skin esclusive per Yakumo e Ryu, contenuti futuri garantiti, 50.000 NinjaCoin bonus e oggetti aggiuntivi che arricchiranno la vostra avventura nella Tokyo futuristica minacciata dal miasma. Con uno sconto del 39%, questa versione rappresenta un'opportunità eccellente per chi desidera immergersi completamente nell'universo ninja senza dover acquistare separatamente i contenuti extra, garantendovi accesso immediato a tutto ciò che il gioco ha da offrire.

NINJA GAIDEN 4 – Deluxe Edition per Xbox Series X vi riporta nell'universo dell'azione ninja più intensa. Questa edizione include il disco di gioco e un codice per contenuti esclusivi: skin per Yakumo e Ryu, personalizzazioni per le armi, 50.000 NinjaCoin bonus e accesso a contenuti futuri.

