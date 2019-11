Nintendo 3DS, anche un remake di Fire Emblem tra i giochi cancellati

Tra i giochi cancellati per Nintendo 3DS c'era anche un nuovo remake di un episodio della serie Fire Emblem che in futuro potrebbe arrivare su Switch.

Il grande successo di Switch fin dalla sua uscita nel 2017 avrebbe contribuito ad accelerare le fasi finali del ciclo di vita del Nintendo 3DS portando l’azienda a cancellare o a trasferire alcuni progetti per la console portatile su quella ibrida. “Kirby e la nuova stoffa dell’eroe”, uscito nel marzo scorso, era stato l’ultimo vero titolo dedicato alla piattaforma portatile anche se si trattava comunque del porting di un gioco che era originariamente apparso su Wii.

Secondo Imran Khan della testata Game Informer, tra i progetti previsti per Nintendo 3DS e poi cancellati c’era anche un altro remake di un gioco di Fire Emblem. Il giornalista ipotizza che in futuro il titolo possa apparire su Switch. Insieme al successo della console ibrida, sempre secondo Khan, ci sarebbero state anche altre ragioni che hanno portato a interrompere il supporto al Nintendo 3DS in maniera prematura rispetto a quanto previsto.

Il remake Mario & Luigi: Viaggio al centro di Bowser + Le avventure di Bowser Junior per Nintendo 3DS non era stato proprio un successo, anzi. Avrebbe venduto circa 11 mila copie nel primo mese d’uscita secondo quanto racconta il giornalista di Game Informer. “Quando AlphaDream [il team di sviluppo] ha chiuso, ho pensato che il motivo fosse proprio il fallimento di questo gioco” ha detto Khan.

Il giornalista racconta di non essere rimasto sorpreso del fatto che lo studio avesse dichiarato bancarotta (anche se è ancora in attività) e di aver saputo che quando questo è accaduto Nintendo ha deciso di cancellare alcuni giochi che aveva ancora in cantiere per Nintendo 3DS e tra questi ci sarebbe stato proprio il remake di un episodio della serie di Fire Emblem. “Non mi sorprenderebbe vedere questi giochi arrivare su Switch” ha aggiunto Imran Khan.