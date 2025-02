Nintendo abbassa le stime di vendita in visione di Nintendo Switch 2?

Nintendo ha rivisto al ribasso le previsioni finanziarie per l'anno fiscale 2025, riducendo le stime di vendite e profitti. La modifica è dovuta alle vendite inferiori alle aspettative della console Switch e dei suoi giochi durante la stagione natalizia.

L'azienda ha ridotto la previsione di vendita della Switch da 12,5 a 11 milioni di unità. Questo calo potrebbe essere parzialmente attribuito all'annuncio del Nintendo Switch 2, previsto per il 2025, che potrebbe aver indotto alcuni consumatori a rimandare l'acquisto.

Il presidente Shuntaro Furukawa ha commentato:

"Non riteniamo che l'effetto di attesa per il nuovo modello sia così significativo. Consideriamo le vendite solide per un ottavo anno, anche se non abbiamo raggiunto gli obiettivi pianificati".

Nintendo ha anche riportato un calo del 31,4% nelle vendite e del 41,9% nei profitti netti per il periodo aprile-dicembre 2024, influenzato anche dalla diminuzione dei ricavi legati al settore cinematografico.

Nonostante le attuali sfide finanziarie, Nintendo ha una lunga storia di resilienza. L'azienda ha superato periodi difficili in passato, come il relativo insuccesso del Wii U, per poi tornare più forte che mai con la Switch. La capacità di Nintendo di adattarsi e innovare continua, infatti, a essere la sua forza principale nel competitivo mercato dei videogiochi, e appena apriranno i preorder per Nintendo Switch 2 l'azienda vedrà sicuramente una grossa impennata nei propri introiti; impennata che potrebbe poi durare svariati anni.