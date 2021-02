Nintendo Direct annunciato ufficialmente! Ecco data e orario

Dopo quasi oltre un anno di attesa, finalmente è arrivato l’annuncio che i fan Nintendo stavano aspettando a braccia spalancate. Sui social della compagnia giapponese è apparso quell’annuncio che ancora una volta sembrava un miraggio, e invece è realtà: un nuovo Nintendo Direct è stato annunciato ufficialmente! Finalmente ci siamo quindi, a breve saremo inondati da nuovi annunci legati alla console ibrida Nintendo Switch.

L’annuncio ha già elettrizzato gli appassionati delle produzioni Nintendo, che giunti a questo punto si aspettano un vero e proprio show ricco di nuovi annunci, e non solo. Come ci viene detto dalla stessa compagnia di Kyoto tramite il profilo Twitter, il nuovo Nintendo Direct andrà in onda domani sera a partire dalle ore 23:00, orario italiano. Iniziate a mettere la sveglia e a cerchiare di rosso il giorno di domani sui vostri calendari.

Nintendo, però, non si è limitata solamente a darci queste due importanti informazioni. Come accennato nel post su Twitter, il Nintendo Direct di domani sarà l’occasione per scoprire sia gli ultimi aggiornamenti per i titoli già sul mercato, come per esempio viene citato Super Smash Bros Ultimate, sia l’occasione perfetta per conoscere i nuovi giochi non ancora annunciati in arrivo su Nintendo Swich nel corso dei prossimi mesi.

Sintonizzati alle 23:00 di domani sera per un #NintendoDirect di circa 50 minuti ricco di informazioni su titoli per #NintendoSwitch già disponibili, come #SmashBrosUltimate, e su quelli in arrivo nella prima metà del 2021. ► https://t.co/NQEBMRyT4f pic.twitter.com/EeExhk4HrY — Nintendo Italia (@NintendoItalia) February 16, 2021

In conclusione, ci viene già dichiarata la durata della trasmissione. Questo nuovo, e attesissimo, Nintendo Direct avrà la durata di ben 50 minuti. Poco meno di un ora, una tempistica che saprà sicuramente ripagare la pazienza tenuta per tutti questi mesi di assenza. L’appuntamento è quindi fissato per domani a partire dalle 23:00. Cosa sperate di vedere in questo nuovo Direct? Sarà finalmente il momento di Breath of the Wild 2 e di Nintendo Switch Pro? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.