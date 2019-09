Nintendo Direct: data, orario e annunci attesi

Il prossimo Nintendo Direct è stato confermato: ecco la data, l'orario e i principali annunci confermati e attesi per la presentazione di Nintendo.

Tramite i propri canali social, Nintendo Italia ha confermato la data e l’orario del prossimo Nintendo Direct. Come già era stato suggerito da alcuni rumor, il Nintendo Direct avrà luogo alla mezzanotte (ora italiana) tra il quattro e il cinque settembre. La presentazione sarà trasmessa come sempre sul canale ufficiale YouTube di Nintendo e svelerà gli ultimi trailer su alcuni dei giochi più attesi dalla community della grande N.

Sappiamo già che la casa di Kyoto metterà sotto i riflettori Luigi’s Mansion 3 e Pokémon Spada e Scudo, due dei titoli più attesi nei prossimi mesi. La nuova avventura del “Player 2” sarà disponibile a partire dal 31 ottobre, mentre il viaggio per Galar alla cattura delle creature tascabili di Game Freak partirà il 15 novembre.

Ci sarà spazio anche per Nintendo Switch Lite?

Per certo, però, questo Nintendo Direct proporrà molto altro anche perché la durata sarà di circa 40 minuti. Uno dei temi più probabili sarà Nintendo Switch Lite, la nuova console della casa di Kyoto che “abbandona” la propria natura ibrida per dedicarsi completamente alla mobilità. Molto probabilmente ci sarà spazio anche per una nuova carrellata di giochi terze parti in arrivo su Nintendo Switch (ibrida e non).

Non ci resta quindi altro da fare se non attendere l’arrivo dell’evento: come già detto, andrà in onda alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì; non è un orario comodissimo per noi italiani, ma siamo certi che gli appassionati resisteranno fino a tardi pur di scoprire in diretta le ultime novità del Nintendo Direct. Diteci, voi cosa sperate di vedere durante questa presentazione?