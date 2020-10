Nintendo Direct Mini: ecco tutti i giochi annunciati

A sorpresa, proprio pochi minuti fa, Nintendo ha deciso di smuovere ulteriormente questo pomeriggio rilasciando un nuovo Nintendo Direct Mini di ben 20 minuti. La trasmissione si è focalizzata su una serie di nuovi giochi che già conoscevamo con relative date e finestre di lancio, oltre ad altre incredibili sorpresa. Mettetevi comodi e vediamo dunque nel dettaglio cosa ha mostrato l’azienda nipponica.

Bravely Default 2

Partiamo subito con uno dei giochi più attesi dei possessori della console ibrida giapponese, Bravely Default 2 di Square Enix. Gli sviluppatori attraverso questo breve filmato ci presentano ufficialmente i quattro eroi che si incontreranno nel continente di Excillant dove una incredibile avventura li porterà a conoscere un sacco di personaggi memorabili. Nel video possiamo fare la conoscenza dei portatori di asterischi in cui i nostri eroi si imbatteranno durante il loro viaggio e le loro classi. Inoltre Square Enix ci tiene a precisare che grazie alla demo dello scorso marzo hanno ricevuto all’incirca 20.000 domande da parte degli appassionati, in particolare quesiti sul livello di difficoltà e sui comandi. Bravely Default sarà disponibile a partire dal 26 febbraio 2021.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

Il secondo gioco mostrato è Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, nuovo capitolo della serie (conosciuta anche come Harvest Moon) pronto ad uscire su Nintendo Switch. Durante questo capitolo il protagonista si lascerà alle spalle la vita della città caotica per costruire una fattoria in una vasta valle ad Olive Town. Sicuramente tutti gli appassionati del franchise conosceranno bene il titolo, quindi non ci dilunghiamo troppo e qui di seguito potete vedere un video dettagliato sulle meccaniche di gioco. Story of Seasons: Pioneers of Olive Town sarà disponibile a partire dal 26 marzo 2021.

Surviving the Aftermath

Surviving the Aftermath, sviluppato Iceflake Studios, è un survival post apocalittico in cui dovremo sopravvivere costruendo e sviluppando una colonia. Il gioco verrà rilasciato durante la primavera 2021.

Immortals Fenyx Rising

Immortals Fenyx Rising, gioco pubblicato da Ubisoft, approderà su Nintendo Switch tra pochi giorni, più precisamente il 3 dicembre. Abbiamo potuto conoscere il titolo, davvero molto promettente e che potrebbe tenerci incollati per ore ed ore allo schermo. Se non lo avete ancora fatto vi invitiamo a leggere il nostro provato.

A metà della presentazione del Nintendo Direct Mini, la trasmissione ha voluto mostrare una breve carrellata dei prossimi titoli in arrivo su Nintendo Switch. Possiamo vedere infatti Bakugan: Campioni di Vestroia in arrivo in esclusiva il prossimo 6 novembre, Griftlands: Nintendo Switch Edition in arrivo durante l’estate prossima, Tropico 6 Nintendo Switch Edition disponibile il 6 novembre. Ultimo, ma non per importanza, hanno annunciato Part Time Ufo, disponibile a partire da oggi.

Hitman 3

Con una (di due mosse) a sorpresa, Durante lo showcase del Nintendo Direct Mini, l’azienda nipponica ha presentato Hitman 3 eseguibile via cloud. Il titolo potrà essere quindi giocato tramite la tecnologia di streaming ed è accessibile grazie ad un download via eShop. Purtroppo non è stata rivelata nessuna data di uscita, vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità a riguardo.

Control Ultimate Edition

La seconda delle due mosse a sorpresa che ha fatto impazzire il web è sicuramente l’annuncio di Control Ultimate Edition. Anch’esso, come Hitman 3, sarà eseguibile via cloud. Il vantaggio di queste versioni è che la grafica dovrebbe essere migliore di quella che Switch potrebbe ottenere da sola, e quindi farlo girare senza particolari problemi di software. La Ultimate Edition di Control è già disponibile su eShop.

No More Heroes 1 2 e 3

Buone notizie per tutti i fan di No More Heroes. Durante il Nintendo Direct Mini, l’azienda giapponese non si è dimenticata ovviamente di una delle serie più stravaganti di sempre. Il terzo capitolo di No More Heroes non ha una vera e propria data di uscita, sappiamo solo che verrà rilasciato indicativamente durante il 2021, ma la buona notizia è che il primo e secondo capitolo saranno disponibili a partire da oggi sul Nintendo eShop. Se non avete provato questi incredibili titoli d’azione rilasciati rispettivamente su Nintendo Wii, ovviamente vi consigliamo di farci più di un pensierino.

Hyrule Warriors: L’era della calamità

Il titolo sviluppato da Toei Tecmo è in arrivo il prossimo 20 novembre. Niente paura, Nintendo ha pensato a voi. In attesa dell’uscita ufficiale, durante questo Direct Mini, i vertici dell’azienda hanno annunciato una demo che potrà essere scaricata a partire da oggi. I salvataggi della demo, inoltre, potranno essere importati nella versione completa non appena questa sarà disponibile.

E con questa, la trasmissione finisce qui. Nintendo ha voluto mostrare una serie di ultimi giochi in arrivo sulla sua console ibrida nell’anno fiscale grazie al suo consueto (ed inaspettato) Nintendo Direct Mini di fine ottobre. In attesa dei titoli in uscita durante il 2021 vi invitiamo a seguire le nostre pagine.