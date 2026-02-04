La Grande N si prepara a scaldare i motori con un nuovo appuntamento dedicato esclusivamente alle produzioni third-party. Nintendo ha confermato ufficialmente che giovedì 5 febbraio andrà in onda un nuovo Nintendo Direct Partner Showcase, con inizio fissato alle 15:00 ora italiana per una durata complessiva di circa trenta minuti. L'evento si concentrerà su titoli di terze parti in arrivo sia su Switch che su Switch 2, lasciando da parte le produzioni first-party già ampiamente annunciate nei mesi scorsi.

La formula del Partner Showcase torna dopo l'ultima edizione di luglio 2025, che aveva riservato diverse sorprese alla community tra cui Final Fantasy Tactics, Monster Hunter Stories 3, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, Star Wars Outlaws e Octopath Traveler 0. Questo formato consente a Nintendo di dare spazio ai publisher esterni senza mescolare le comunicazioni relative ai propri franchise interni, mantenendo una distinzione netta tra le due linee di prodotto.

Il panorama dei titoli third-party già confermati per Switch 2 è particolarmente ricco e variegato. Tra i nomi di peso figurano Yakuza Kiwami 3, Resident Evil Requiem, Fatal Frame II Remake, WWE 2K26, Virtua Fighter 5 REVO World Stage, High on Life 2, Pragmata, 007 First Light ed Elden Ring: Tarnished Edition, oltre al già citato Monster Hunter Stories 3. Non è ancora chiaro quali di questi progetti verranno effettivamente mostrati durante la presentazione, ma l'appuntamento di giovedì dovrebbe riservare anche annunci completamente inediti e port mai ufficializzati in precedenza.

La presentazione durerà circa 30 minuti e si concentrerà esclusivamente su titoli di terze parti per Switch e Switch 2

La distinzione tra produzioni first e third-party è particolarmente rilevante in questa fase di transizione tra le due console. Nintendo mantiene infatti una roadmap ben definita per i propri titoli interni, con Tomodachi Life: Living the Dream in arrivo su Switch il 16 aprile e Rhythm Heaven Groove previsto più avanti nel corso dell'anno. Per quanto riguarda Switch 2, il calendario include Mario Tennis Fever il 12 febbraio, Pokémon Pokopia il 5 marzo, una versione potenziata di Super Mario Bros Wonder il 26 marzo, Yoshi and the Mysterious Book nella primavera 2026 e Fire Emblem: Fortune's Weave nel corso del 2026.

L'evento rappresenta un'occasione importante per i publisher di mostrare come stanno sfruttando le potenzialità della nuova hardware Nintendo, specialmente considerando il notevole salto tecnico rispetto alla console precedente. I giocatori potranno finalmente vedere in azione progetti già annunciati e scoprire quali altri franchise multiplattaforma approderanno sulla nuova console ibrida, in un momento in cui l'ecosistema Nintendo sembra destinato a ricevere un supporto third-party senza precedenti rispetto alla generazione Switch originale.

L'appuntamento è fissato per giovedì 5 febbraio alle 15:00 ora italiana, con la diretta che sarà trasmessa attraverso i canali ufficiali Nintendo su YouTube e Twitch.